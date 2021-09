Jak powiedział Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, sieć trakcyjna na linii nr 8 został uszkodzona ok. godz. 19:15. Do godz. 22:30 powinien częściowo być przywrócony ruch i przejezdny będzie jeden tor. Ale całkowita naprawa awarii potrwa do godzin nocnych, możliwe że zakończy się po północy.

- Służby techniczne pracują na miejscu - zaznaczył Hamarnik, wyjaśniając, że to pociąg uszkodził sieć trakcyjną i stanął w poprzek toru.





Opóźnienia pociągów. Szczegóły

Opóźnienia najbardziej dotyczą pociągów wjeżdżających i wyjeżdżających Krakowa. Zgodnie z rozpiską na tablicy na stacji Kraków Główny (stan na godz. 21), pociąg do Warszawy Wschodniej jest opóźniony o co najmniej 80 minut, do Nowego Sącza - 60 minut, do Rzeszowa - 70 minut, do Kołobrzegu - 40 minut. Pociąg z Olsztyna do Krakowa - 103 minuty, z Gdyni do Krakowa - 70 minut. Lokalne pociągi mają opóźnienie o kilkadziesiąt minut.



W miarę możliwości część pociągów kierowana jest na trasy okrężne.

