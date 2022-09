Chodzi o inwestycję przy ul. Górka Narodowa 108. To teren położony na południowych obrzeżach miasta, na wzniesieniu. W słoneczne dni widać stąd panoramę Krakowa. Zgodnie z urzędowymi wytycznymi, okolica w znacznej części przeznaczona jest pod zabudowę. To, co może powstać, szczegółowo określa obowiązujący od lutego 2007 r. plan zagospodarowania przestrzennego. I to właśnie na jego podstawie wydawane są pozwolenia na budowę.

Z dokumentacji, z którą zapoznała się Interia, wynika, że inwestor dostał zgodę na budowę już pod koniec grudnia 2013 r. Planował postawić "zespół ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej". Według założeń, w każdym z nich miały znajdować się dwa oddzielne mieszkania.

- Projekty budowlane są zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania - zapewnia Monika Chylaszek, rzecznik prasowa prezydenta miasta Krakowa.

Brak kontroli

Tymczasem budynki znajdujące się przy ul. Górka Narodowa nie wyglądają jak domki jednorodzinne. Wybudowano już garaże, na których powstały kolejne kondygnacje wraz z poddaszem. Łącznie osiem budynków. Jeszcze do niedawna na internetowych stronach można było znaleźć ogłoszenie, o możliwości zakupu mieszkania w tej lokalizacji. Od dłuższego czasu na budowie jednak nic się nie dzieje. Zniknęły sprzęt oraz robotnicy. Obecnie teren jest ogrodzony i porastają go krzaki.

Osoby, które mieszkają w okolicy mówią, że o zastrzeżeniach związanych z budową wielokrotnie informowały urzędników. - Mieszkańcy twierdzą, że powstałe w okolicy bloki zostały wybudowane w ramach pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, co jest absurdalne. Chyba, że deweloper ma kilkudziesięcioosobową rodzinę. Rzekomo był nakaz rozbiórki tych samowoli budowlanych, jednak pustostany wciąż stoją - mówi w rozmowie z Interią Łukasz Maślona, miejski radny, do którego mieszkańcy zgłosili się po pomoc.

- Dlatego poprosiłem prezydenta Krakowa o wyjaśnienia i zgłoszenie tej sprawy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - dodaje radny.

W sprawie inwestycji wysłał już pismo do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, na odpowiedź wciąż czeka.

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie nie prowadził i obecnie nie prowadzi postępowania administracyjnego w odniesieniu do budowy zlokalizowanej przy ul. Górka Narodowa 108 - wyjaśnia Interii rzecznik Chylaszek.

