O zdarzeniu poinformowała Straż Miejska Miasta Krakowa we wpisie na mediach społecznościowych.

Strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie w niedzielę tuż przed godziną 21. Mieszkaniec os. Stalowego na krakowskiej Nowej Hucie zawiadomił funkcjonariuszy o "licznych nieobyczajnych wybrykach", którymi oddawali się pewni kochankowie na ławce przed jednym z bloków.

Straż Miejska: Kobieta była częściowo naga

Po zjawieniu się na miejscu strażnicy zastali mężczyznę i kobietę, ubraną wyłącznie od pasa w górę. Obecny był także mieszkaniec osiedla, który zgłosił niecodzienne zachowanie pary.

Zbulwersowany mężczyzna nagrał zajście telefonem. Wideo pokazał funkcjonariuszom.

Mandaty o łącznej wysokości 1500 złotych

Choć zapadał zmrok, to według relacji strażników, na filmie zarejestrowanym przez zgłaszającego dokładnie widać lubieżne zachowanie kochanków. Jak stwierdzono we wpisie "delikatnie rzecz ujmując, znacznie przekraczało to granicę dobrego smaku".

Interwencja zakończyła się nałożeniem kilku mandatów o łącznej wysokości 1500 złotych.