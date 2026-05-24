W skrócie W Krakowie odbywa się referendum, dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz rady miasta.

Lokale wyborcze są otwarte od godz. 7 do 21, a uprawnionych do głosowania jest ponad pół miliona mieszkańców.

Uczestnicy otrzymują dwie karty do głosowania, a ważność głosu zależy od właściwego oznaczenia tylko jednej odpowiedzi.

O godz. 7 w Krakowie rozpoczęło się referendum, w którym mieszkańcy głosują ws. odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz rady miasta.

Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. Uprawnionych do głosowania jest ponad pół miliona osób. W sumie na terenie Krakowa utworzono 453 komisje referendalne.

Krakowianie, którzy wezmą udział w referendum, otrzymają od przedstawicieli komisji wyborczych dwie kartki. Na obu powinny znaleźć się stosowne pieczątki.

Członek komisji referendalnej pieczętujący karty do głosowania

Referendum w Krakowie. Mieszkańcy dostaną dwie karty do głosowania

Na kartach znajdzie się pytanie o odwołanie danego organu oraz dwie odpowiedzi: "TAK" i "NIE", a ważny głos będzie wymagał postawienia znaku X lub innego znaku złożonego z co najmniej dwóch przecinających się linii wyłącznie przy jednej odpowiedzi.

Postawienie znaków w obu kratkach albo pozostawienie karty pustej spowoduje nieważność głosu.

Komisje referendalne w Krakowie są odpowiednio oznakowane

Referendum w Krakowie. Aby zagłosować trzeba pokazać członkowi komisji dokument tożsamości

Osoby, które chcą wypowiedzieć się tylko w jednej sprawie, będą mogły poprosić komisję o wydanie wyłącznie jednej karty, co później będzie miało znaczenie przy oddzielnym obliczaniu frekwencji.

Referendum w Krakowie. Kto może wziąć udział?

Prawo udziału w referendum mają pełnoletni wyborcy wpisani do Centralnego Rejestru Wyborców w Krakowie, a także część obywateli innych państw Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, jeśli zostali ujęci w lokalnym rejestrze wyborców.

Właściwą komisję można sprawdzić między innymi w miejskim Biuletynie Informacji Publicznej albo internetowej wyszukiwarce obwodów głosowania.

Przed pobraniem kart konieczne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem, na przykład dowodu osobistego, paszportu albo prawa jazdy.





