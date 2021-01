Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania obrażeń ciała, które skutkowały zgonem 23-letniego Dawida P. Rannego mężczyznę znaleziono z soboty na niedzielę na klatce schodowej bloku na krakowskich Azorach.

Jak poinformował we wtorek rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko, zarzuty w sprawie usłyszeli 24-letni Bogusław H. i 26-letni Marcin P. Bogusław H. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, Marcin P. przyznał się do udziału w pobiciu.



Za zarzucane czyny grozi kara nie mniejsza niż osiem lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.



Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy wnioski o zastosowanie wobec obu podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.



W nocy w bloku była impreza

W poniedziałek policja otrzymała zgłoszenie, że na klatce schodowej jednego z bloków na Azorach leży ranny mężczyzna. 23-letni Dawid P. miał rany kłute ciała, mimo pomocy udzielanej przez zespół pogotowia mężczyzna zmarł. Na miejscu przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia i zwłok. Dowody zabezpieczono, zwłoki przekazano na sekcję do Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ.



Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że w nocy z soboty na niedzielę w bloku, w którym znaleziono rannego Dawida P., była impreza. W pewnym momencie dwóch mężczyzn pobiło Dawida P. 23-latkowi nożem zadano dwa ciosy w okolice prawej i lewej łopatki, a obrażenia te skutkowały intensywnym krwawieniem do jamy opłucnej, a następnie zgonem.



Śledztwo pod kątem zabójstwa prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków Prądnik Biały.