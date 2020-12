Policjanci zatrzymali mężczyznę, który w niedzielę 29 listopada wybił kamieniem szybę w ołtarzu w przejściu Bramy Floriańskiej. Uszkodził w ten sposób znajdujący się tam zabytkowy obraz Matki Boskiej na Piasku. Za uszkodzenie zabytku grozi mu kara pozbawienia wolności do ośmiu lat.



Zdjęcie /Policja

W niedzielę 29 listopada policjanci otrzymali zgłoszenie od Straży Miejskiej o uszkodzeniu ołtarza, który znajduje się w przejściu Bramy Floriańskiej. Rozbita była szyba osłaniająca obraz oraz uszkodzone płótno z wizerunkiem Matki Boskiej - informuje Radio Kraków.



Policjanci znaleźli sprawcę. Okazało się, że zniszczenia ołtarza dokonał bezdomny mężczyzna, który wcześniej rzucał butelką po piwie w obraz przy domu sióstr zakonnych w pobliżu Bramu Floriańskiej.



50-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Usłyszał zarzut zniszczenia zabytku, za co grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Sąd tymczasowo aresztował go na dwa miesiące.