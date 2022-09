Prokuratura Rejonowa Kraków-Prądnik Biały skierowała we wtorek do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy wniosek o zastosowanie tymczasowego, trzymiesięcznego aresztowania 30-letniej Aleksandry S. i jej 30-letniego męża Adriana S. Małżeństwo odpowie za "zabójstwo z motywacji zasługującej na szczególne potępienie".

- Aleksandra S. i Adrian S. podczas przesłuchania w charakterze podejrzanych przyznali się do popełnienia zarzucanego czynu oraz złożyli obszerne wyjaśnienia - poinformował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko.

Tragedia w Krakowie. 27-latek zamordowany przez męża konkubiny

Jak ustaliła prokuratura, do zabójstwa 27-letniego mieszkańca Krakowa, konkubenta Aleksandry S., doszło w sobotę 3 września. Ciało znalazł w niedzielę rano przypadkowy przechodzień.

Aleksandra S. i Adrian S. wspólnie zaplanowali zbrodnię i dokonali jej w ramach podziału ról. Ich bezpośrednim celem było zabójstwo. Małżeństwo ustaliło, że kobieta skontaktuje się z konkubentem i pod pretekstem rozmowy spotka się z nim, kiedy będzie wracał z pracy. Podczas spotkania Aleksandra S. zaprowadziła mężczyznę w ustronne, nieoświetlone miejsce w okolicy ul. Chełmońskiego. Tam, zgodnie z planem, czekał na nich jej mąż Adrian S., który wykorzystując element zaskoczenia zaszedł od tyłu pokrzywdzonego i zadał mu ciosy nożem w okolice głowy. Kiedy pokrzywdzony upadł na ziemię, Adrian S. zaczął uderzać go pięściami po głowie, twarzy oraz innych częściach ciała, a także kopać. Potem zadał mu kilkanaście ciosów nożem po całym ciele.

- Powstały obrażenia wielonarządowe, co skutkowało śmiercią - powiedział rzecznik prokuratury.

Parze grozi dożywocie

Małżeństwo przeniosło ciało ofiary w krzaki, by je ukryć. Podejrzani z miejsca zdarzenia zabrali rzeczy należące do pokrzywdzonego, po czym wrócili do mieszkania przy ul. Chełmońskiego.

Następnego dnia rano Adrian S. otrzymał od żony 800 zł, wsiadł do pociągu i pojechał w drogę powrotną do Ostrowca Świętokrzyskiego. Tego samego dnia śledczy zatrzymali kobietę, a także jej męża. Mundurowi aresztowali go na stacji kolejowej w Skarżysku-Kamiennej.

Zamordowany mieszkał ze konkubiną Aleksandrą S. oraz jej dziećmi, przy ul. Chełmońskiego.

Parze za popełniony czyn grozi od 12 lat więzienia po karę dożywotniego pozbawienia wolności.