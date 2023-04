W 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II nagrania przypominały jego wystąpienia. Wspomnieniem o zmarłym papieżu podzielił się abp Marek Jędraszewski.

W pamięci księży studentów - jak mówił w niedzielę metropolita krakowski - utknął "szczególny dźwięk szurania butami po posadzce korytarza na drugim piętrze, na którym znajdowała się kolegiacka kaplica" w Papieskim Kolegium Polskim na Awentynie. Tam kard. Karol Wojtyła przebywał w latach 60. i 70. XX w., ilekroć był w Rzymie.

Zdjęcie Wierni pod oknem papieskim / Łukasz Gągulski / PAP

- Dla studentów zamieszkujących pobliskie pokoje nie ulegało żadnej wątpliwości: do kaplicy zdąża kardynał, aby odprawić drogę krzyżową. Tak było każdego dnia jego pobytu w kolegium, zazwyczaj późnym wieczorem. Nikt z nas nie wchodził wtedy do kaplicy. Byliśmy przekonani, że chciał być wtedy tylko sam na sam ze Skazańcem dźwigającym krzyż, więc czekaliśmy, aż po upływie dość długiego czasu na korytarzu rozlegną się ponownie dźwięki jakby szurania nartami, zwiastujące powrót kardynała do swojego apartamentu - mówił abp Jędraszewski do wiernych zgromadzonych na placu przy ul. Franciszkańskiej.

Arcybiskup wspominał też niepokój, jaki zapanował 13 maja 1981 roku, kiedy doszło do zamachu na życie ojca świętego, oraz ostatnie chwile jego pontyfikatu i informację przekazaną przez abpa Leonardo Sandriego o śmierci papieża.

Podczas wieczornego spotkania abp Jędraszewski poświęcił krzyż, który znajdzie się na wieży budowanego w Krakowie na Ruczaju kościoła pw. św. Jana Pawła II. - Odtąd będzie on mówił wszystkim, którzy na niego spojrzą, że właśnie Chrystusowy krzyż był owym życiodajnym źródłem, które biło z postaci papieża Polaka. Będzie też wzywał wszystkich, aby się na to źródło ciągle otwierali i właśnie z niego czerpali siłę dla swego wędrowania w wierze, nadziei i miłości do domu Ojca bogatego w miłosierdzie - mówił hierarcha.

Kraków: Marsze papieskie i msze rocznicowe

W modlitewnym czuwaniu pod oknem papieskim udział wzięło, według szacunków policji, ok. 2,5 tys. osób.

Spotkanie poprzedziły w Krakowie dwa marsze papieskie i msze rocznicowe. W Białym Marszu Papieskim z Błoń na Rynek Główny uczestniczyło 10 tys. osób, a w Marszu w obronie św. Jana Pawła II sprzed kościoła św. Floriana na ul. Franciszkańską 3 wzięło udział 2,5 tys. osób.

W niedzielę w wielu miastach Polski odbyły się marsze dziękczynne za pontyfikat Jana Pawła II. Karol Wojtyła był pierwszym papieżem nie-Włochem od 455 lat. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21:37 w Watykanie. Po jego śmierci w Polsce została ogłoszona sześciodniowa żałoba.