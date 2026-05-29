O rozwiązaniu umowy z prawnikiem zdecydowała dyrektor magistratu Justyna Habrajska. Informację jako pierwsze podało Radio Kraków.

- W poniedziałek dostał wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Słyszałem przynajmniej, że pan mecenas był gotów złożyć rezygnację sam. Nie wiem, dlaczego nie porozumieli się państwo między sobą - powiedział w rozmowie z Radiem Kraków pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik

Kamil Kociołek to niespełna 34-letni mecenas związany z Koalicją Obywatelską, od lat współpracujący z Aleksandrem Miszalskim. Przez ponad cztery lata pracował w jego biurze poselskim, gdzie odpowiadał za obsługę prawną, przygotowywanie interpelacji oraz analizę spraw zgłoszonych przez wyborców.

O tym, że Kociołek podpisze umowę z krakowskim urzędem zdecydował osobiście Aleksander Miszalski kilkanaście tygodni po objęciu stanowiska prezydenta Krakowa. Od tego czasu Kociołek podpisał z urzędem trzy umowy na świadczenie usług doradztwa prawnego na kwotę 274,5 tys. zł.

Interia o kontrowersjach związanych z jego zatrudnieniem informowała już kilkanaście tygodni temu.

O wyborze mecenasa Kamila Kociołka przesądziła jego "pełna dyspozycyjność". Prawnik miał być niezbędnym wsparciem podczas popołudniowych spotkań prezydenta z Krakowianami.

Co ciekawe, choć w magistracie pracuje 36 radców prawnych, żaden z nich nie mógł spotkać się z mieszkańcami po godzinie 16. Powód? "Wewnętrzne regulacje" i sztywne godziny pracy urzędników.

Interia dotarła do umowy podpisanej z adwokatem. Zakłada ona jego "osobisty" udział w spotkaniach prezydenta Krakowa z mieszkańcami. Problem w tym, że Kociołka na nich nie było. To nie wszystko. Urzędnicy podawali sprzeczne informacje na temat efektów pracy Kociołka - najpierw wyliczyli listę 26 zrealizowanych zadań, by później twierdzić, że mecenas zajmował się ponad 5 tysiącami spraw.

Urzędnicy nie byli też w stanie wskazać dokładnej liczby raportów i opinii, przygotowanych dla władz miasta, a sam zainteresowany zasłania się tajemnicą adwokacką

Teraz sprawą mecenasa zajmie się także krakowska prokuratura. Radni Klubu Kraków dla Mieszkańców złożyli do prokuratury zawiadomienie dotyczące możliwego działania na szkodę Krakowa.

