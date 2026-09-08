Koniec wątpliwości w Krakowie. Ogłoszono oficjalną listę kandydatów

W skrócie Ogłoszono oficjalną listę kandydatów na prezydenta miasta Krakowa, a Bartosz Bocheńczak z Konfederacji nie został zarejestrowany.

Komisja Wyborcza po przeliczeniu podpisów dopuściła do wyborów ośmioro kandydatów, a czterem odmówiono rejestracji.

Bartosz Bocheńczak zebrał 2878 pozytywnych podpisów, co było o 122 mniej niż wymagane minimum trzech tysięcy.

Po utracie możliwości startu przez Bocheńczaka, władze Konfederacji zdecydowały o odwołaniu go z funkcji prezesa okręgu krakowskiego i zawieszeniu struktur lokalnych.

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a obecnie funkcję tymczasowego prezydenta sprawuje Stanisław Kracik.

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Oficjalną listę kandydatów na stanowisko prezydenta Krakowa ogłoszono we wtorek po zakończeniu prac Miejskiej Komisji Wyborczej, która ponownie przeliczyła podpisy na listach poparcia.

Wybory w Krakowie. Oficjalna lista kandydatów, zabrakło Bocheńczaka

Komisja ostatecznie zarejestrowała kandydatury: Michała Drewnickiego, Łukasza Gibały, Darii Gosek-Popiołek, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandry Owcy, Moniki Piątkowskiej i Sławomira Pietrzyka.

Rejestracji odmówiono natomiast: Marianowi Banasiowi, Bartoszowi Bocheńczakowi, Stanisławowi Kułachowi oraz Marcie Ratuszyńskiej.

Tym samym potwierdziły się nieoficjalne ustalenia Interii, że były szef NIK oraz kandydat Konfederacji nie wystartują w wyborach.

- W terminie dwóch dni od oficjalnego podania tej informacji do wiadomości publicznej można się odwołać od negatywnej decyzji najpierw do komisarza wyborczego, a następnie do Państwowej Komisji Wyborczej - dodał Dyl.

Jak wyjaśnił, wśród najczęstszych błędów, które decydowały o odrzuceniu podpisu, znalazły się m.in. adres niezgodny z oficjalnym miejscem zameldowania, niepoprawne dane osobowe czy brak daty udzielenia poparcia.

- Bartosz Bocheńczak zebrał 2878 pozytywnych podpisów, zabrakło 122. W przypadku Gosek-Popiołek było to 3325 poprawnych podpisów - sprecyzował Dyl. Próg niezbędny do rejestracji kandydata wynosił trzy tysiące.

Kraków. Sławomir Mentzen: Odwołuję Bartosza Bocheńczaka

Niezebranie wymaganej liczby podpisów przez Bartosza Bocheńczaka spotkało się ze zdecydowaną reakcją władz Konfederacji.

"Odwołuję Bartosza Bocheńczaka z funkcji prezesa okręgu krakowskiego, a także zawieszam wszystkie osoby pełniące funkcje w strukturach krakowskich, oraz przekazuję ich sprawy do Sądu Partyjnego, który ustali ich indywidualną odpowiedzialność za tę katastrofę" - przekazał w poniedziałek wieczorem Sławomir Mentzen.

Do sprawy odniósł się także sam kandydat. "Nie będę snuł teorii spiskowych, szukał winnych ani przerzucał odpowiedzialności na kogokolwiek. Uważałem, że złożenie niemal 5000 podpisów zapewni nam wystarczający margines bezpieczeństwa. Jak się okazało - pomyliłem się" - stwierdził.

Bocheńczak dodał, że "jako kandydat ponosi za to pełną odpowiedzialność". "Zawaliłem (...). Zawiodłem Wasze zaufanie i mam tego pełną świadomość" - przyznał.

Wybory na prezydenta Krakowa. Kiedy odbędzie się głosowanie?

Zgodnie z kalendarzem wyborczym komitety miały czas do czwartku do godz. 16 na złożenie list poparcia do Miejskiej Komisji Wyborczej. Weryfikacja ruszyła natychmiast po zamknięciu zgłoszeń. Do Komisji spłynęły podpisy zebrane przez 12 kandydatów.

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Wcześniej w referendum mieszkańcy odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Do czasu wyboru nowego włodarza funkcję tę pełni wcześniejszy zastępca odwołanego prezydenta - Stanisław Kracik.



