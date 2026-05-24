W skrócie Sondażowe wyniki exit poll wskazują, że 97,8 procent głosujących poparło odwołanie prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, a 96 procent opowiedziało się za rezygnacją rady miejskiej, przy frekwencji 33,4 procent, co zapewniło wiążący charakter referendum.

Uczestnicy referendum otrzymali dwie karty, dotyczące osobno odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta.

Oficjalne wyniki referendum mają zostać ogłoszone w poniedziałek rano.

Mieszkańcy Krakowa głosowali w 453 lokalach otwartych od godziny 7 do 21.

Referendum w Krakowie. Są sondażowe wyniki exit poll

Jak wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez OGB dla Polsat News i Stan360, za ustąpieniem obecnego prezydenta Krakowa opowiedziało się 97,8 proc. uczestników głosowania.

Przeciwko odwołaniu Miszalskiego było 2,2 proc.

Sondażowa frekwencja wyniosła 33,4 proc. wszystkich uprawnionych do głosowania, co oznacza, że wynik referendum będzie wiążący.

Przypomnijmy - by referendum było ważne, w głosowaniu musiało wziąć udział co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum trzy piąte liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W kontekście ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania granicą dla ważności referendum był próg 27 proc.

Błąd oszacowania sondażowych wyników to +/- 2 pkt proc.

Referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Krakowa

Mieszkańcy Krakowa decydowali także o losie rady miejskiej.

Sondażowe wyniki mówią o 96 proc. wyborców, którzy opowiedzieli się za jej odwołaniem. 4 proc. było przeciwko - wynika z sondażu OGB dla Polsat News i Stan360.

Referendum w tej sprawie jest także wiążące - wynika z sondażu.

W przypadku Rady Miasta Krakowa minimalna wymagana do uznania ważności głosowania liczba uczestników wynosiła 179 792 (około 30,6 proc. ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania).

Z danych sondażowych wynika, że frekwencja w referendum wyniosła 29,6 proc. wśród kobiet i 37 proc. wśród mężczyzn.

Kraków ruszył do urn. Referendum ws. odwołania Miszalskiego

W ramach sondażu exit poll OGB dla Polsat News | Stan360 wyborcy zostali także zapytani, o powody, które skłoniły ich do udziału w referendum. Najczęściej wskazywaną przyczyną okazało się wprowadzenie Strefy Czystego Transportu, na którą wskazało 28,3 proc. uczestników.

Kolejne najpopularniejsze przyczyny to poziom zadłużenia miasta (22 proc.), sposób zarządzania spółkami miejskimi (14,3 proc.) oraz rosnące koszty życia w mieście (10,3 proc.).

Głosujących poproszono także o stwierdzenie, czy do głosowania bardziej skłoniła ich negatywna ocena władz miasta czy rządu Donalda Tuska. Dla zdecydowanej większości (74 proc.) ważniejsza okazała się być pierwsza z tych kwestii.

Aleksander Miszalski i Rada Miasta Krakowa. Kiedy oficjalne wyniki referendum?

Wyniki głosowania w sprawie przyszłości Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta są liczone i weryfikowane oddzielnie, jako że wyborcy podejmowali dwie odrębne, nie wpływające na siebie wzajemnie decyzje w tych kwestiach.

W referendum odwoławczym sama przewaga głosów na "tak" nie wystarcza do zmiany władz miasta - decydujące znaczenie ma również frekwencja.

Komisje wyborcze nie planują publikacji wyników cząstkowych, dlatego mieszkańcy poznają wyłącznie ostateczne rezultaty po zakończeniu pracy wszystkich komisji.

Krajowe Biuro Wyborcze zakłada, że oficjalne i pełne wyniki powinny zostać ogłoszone w poniedziałek rano.

Procedura referendalna została uruchomiona na podstawie ustawy o referendum lokalnym po zebraniu podpisów mieszkańców popierających przeprowadzenie głosowania. Organizatorom udało się zebrać o kilkadziesiąt tysięcy więcej podpisów, niż wymagały tego przepisy.





