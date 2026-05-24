W skrócie Prof. Danel stwierdził, że decyzja dotycząca prezydenta Miszalskiego nie była dla niego zaskoczeniem, ale liczba oddanych głosów przekroczyła jego szacunki.

Politolog wskazał, że wynik referendum w Krakowie był rezultatem silnych emocji i zbiegu niekorzystnych dla Miszalskiego okoliczności, na których z zyskiem może wyjść PiS.

- Nie do końca jestem zaskoczony tym, że ta decyzja zapadła w stosunku do prezydenta Miszalskiego. Natomiast to co mnie zaskoczyło (...), to te ponad 190 tys. oddanych głosów. To dużo więcej niż przewidywałem - mówił w rozmowie z Dawidem Serafinem i Łukaszem Szpyrką z Interii politolog prof. Łukasz Danel.

Ekspert, zapytany o powody, dla których mieszkańcy Krakowa tak tłumnie ruszyli do urn zauważył, że było to "referendum rozegrane na emocjach", które, mimo że po pewnym czasie nieco opadły, wystarczyły, aby przesądzić o losie Aleksandra Miszalskiego.

Referendum w Krakowie. Politolog: Mocno spolaryzowana społeczność lokalna

- Ten wynik referendum jest pewnie sumą takich cząstkowych zdarzeń, obrazków, które oglądaliśmy w ostatnich tygodniach. Nie było ich zbyt wiele, ja nawet miałem wrażenie, że taka nudna ta kampania - powiedział.

Politolog zauważył, że "Aleksander Miszalski wygrał wybory o włos". - Od samego początku rozpoczynał swoją kadencję z mocno spolaryzowanym społeczeństwem krakowskim - wyjaśnił, wskazując, że w tej sytuacji jedyną możliwą strategią było namawianie do zrezygnowania z udziału w głosowaniu.

Ekspert przyznał także, że wiele decyzji prezydenta mogło budzić kontrowersje. - Ale nie wiem, czy aż tyle złego miał zrobić, aby to wystarczyło do takiej mobilizacji - wskazał, dodając, że "doszło do zbiegu bardzo wielu okoliczności, które po prostu Miszalskiemu nie sprzyjały".

Prof. Danel zauważył także, że wynik referendum będzie służył dzisiejszej opozycji. - Dla PiSu to jest woda na młyn (...). PiS może okazać się największym beneficjentem tego referendum - powiedział.

Aleksander Miszalski straci stanowisko? Politolog analizuje działania prezydenta Krakowa

Politolog podkreślił jednak, że nie sądzi, aby rezultat głosowania przełożył się na wyniki sondaży ogólnopolskich, szczególnie, że z sondażu exit poll OGB i Stan360 dla Polsat News wynika, że najistotniejsze dla głosujących były kwestie lokalne.

Politolog zwrócił także uwagę na wycofywanie się Miszalskiego z części decyzji politycznych, kiedy pomysł referendum zyskał popularność. - To było fatalne - powiedział, wskazując, że w pierwszych dniach po ogłoszeniu zbiórki podpisów środowisko prezydenta zdecydowanie deprecjonowali ten pomysł.

- Do jego odwołania doprowadzili nie tylko jego przeciwnicy, ale także jego wyborcy - dodał. Z sondażu dla Polsat News wynika, że 29 proc. z nich opowiedziało się przeciwko prezydentowi w referendum.

Prof. Danel odniósł się także do kwestii wyznaczenia komisarza wyborczego, do którego będzie musiało dojść. W jego ocenie będzie to prawdopodobnie osoba związana z Krakowem, z PSL lub KO. - Nie sądzę, aby premier Tusk pokusił się o komisarza-spadochroniarza - stwierdził.

Zarówno Aleksander Miszalski, jak i Rada Miasta Krakowa będą musieli opuścić stanowiska - wskazuje sondaż exit poll OGB i Stan360 dla Polsat News. Za odwołaniem prezydenta i rady miejskiej opowiedziało się ponad 90 proc. uczestników referendum. Frekwencja wyniosła 31,8 proc.





