Koniec policyjnej obławy w Małopolsce. Ujęto syna ofiary, nowe informacje

Policjanci znaleźli 49-latka. Mężczyzna ukrywał się w masywie leśnym - przekazał w rozmowie z Łukaszem Piątkiem mł. asp. Piotr Fudała z KPP w Chrzanowie.

- Jest obecnie zatrzymany. Zostanie przewieziony na komendę powiatową do Chrzanowa, gdzie będą z nim wykonywane dalsze czynności - dodał policjant.

Mł. asp. Fudała zaznaczył, że mężczyzna może usłyszeć zarzut zabójstwa. Decyzje w sprawie jego ewentualnego tymczasowego aresztowania będzie podejmował sąd.

Zabójstwo kobiety w Małopolsce. Podejrzany zatrzymany

Informacja o znalezieniu ciała 73-letniej kobiety w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Zagórze w woj. małopolskim trafiła do policjantów we wtorek ok. godz. 11. Na miejsce udali się funkcjonariusze, którzy potwierdzili, że prawdopodobnie doszło do zabójstwa.

"Ciało kobiety posiadało obrażenia wskazujące na udział osób trzecich. Kobieta została znaleziona przez jednego z członków rodziny" - przekazano na oficjalnym profilu KWP w Krakowie na portalu X.

Na miejscu natychmiast rozpoczęło się poszukiwanie podejrzanego o dokonanie zbrodni syna kobiety. W akcji uczestniczyło ponad 200 policjantów, którzy korzystali z psów tropiących, dronów oraz śmigłowca.

Na chwilę obecną nie ma informacji na temat potencjalnego motywu zabójstwa. Według ustaleń dziennikarza Interii Łukasza Piątka kobieta mieszkała sama, jej mąż zmarł wiele lat temu. 73-latka miała dwóch synów, obaj pracowali zagranicą. Podejrzany 49-latek miał od ok. 20 lat mieszkać w Holandii.

Więcej informacji wkrótce...