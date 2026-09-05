Konfederacja może nie mieć kandydata w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Powód? Zbyt mała liczba podpisów pod listami poparcia.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym komitety miały czas do czwartku do godziny 16:00 na złożenie list poparcia do Miejskiej Komisji Wyborczej. Choć wymagany próg wynosił 3 tys. ważnych głosów, sztab Konfederacji dostarczył łącznie niemal 5 tys. Najpierw 3,3 tys., a potem dodatkową pulę 1,6 tys.

Wybory w Krakowie. Co z kandydaturą Bartosza Bocheńczaka?

Weryfikacja ruszyła natychmiast po zamknięciu zgłoszeń. Z ustaleń Interii wynika, że tylko 2950 zweryfikowano jako prawidłowe - do zarejestrowania komitetu brakuje zatem 50 podpisów. Reszta została odrzucona z przyczyn formalnych, głównie dlatego, że wśród popierających znaleźli się mieszkańcy ościennych gmin zamiast samego Krakowa. Aby mieć całkowitą pewność, komisja zaplanowała ostateczne przeliczenie głosów na poniedziałkowy poranek.

- To strasznie dziwne, ale na pewno w poniedziałek będziemy starać się uczestniczyć w tym liczeniu. Jeśli złożyliśmy 5 tys. podpisów, a tylko niecałe 3 tys. są ważne, to coś tam jest nie tak. Chcemy wziąć udział w liczeniu. Jeśli komisja podejmie decyzję o niezarejestrowaniu komitetu, to będziemy się odwoływać, bo nie wyobrażam sobie, żeby komitet nie został zarejestrowany - mówi w rozmowie z Interią Bartosz Bocheńczak.

Wybory w Krakowie. Bartosz Bocheńczak kandydatem Konfederacji

O tym, kto będzie kandydatem Konfederacji, poinformowano już pod koniec maja. To wtedy na Rynku Głównym w Krakowie Sławomir Mentzen (Nowa Nadzieja) i Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy) poinformowali, że wybór padł na Bartosza Bocheńczaka. To przedsiębiorca i sekretarz Nowej Nadzei.

Za kandydaturą Bocheńczaka najbardziej optował właśnie Mentzen. To nie przypadek, bo Bocheńczak był szefem jego sztabu wyborczego, kiedy Mentzen walczył o fotel prezydenta Polski.

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- Nie znam lepszego kandydata na prezydenta Krakowa - mówił Mentzen podczas prezentacji Bocheńczaka. - Mam wielką nadzieję, że powierzycie mu bardzo ważną rzecz, jedną z najważniejszych jakie macie, czyli wasz Kraków, wasze miasto i sprawicie, że Bartosz Bocheńczak będzie kolejnym prezydentem miasta Krakowa - dodawał.

Sam Bocheńczak ruszył na kampanijny szlak pod hasłem "Odzyskajmy Kraków", a w jego kampanię zaangażował się Mentzen, który przyjechał do Krakowa w ramach akcji "Mentzen grilluje". Ta odbyła się na rondzie Mogilskim, a lider Konfederacji i Bocheńczak odpowiadali na pytania Krakowian.

Walka w Nowej Nadziei. Berkowicz kontra Bocheńczak

Tymczasem, jak słyszymy od rozmówców z kręgów Nowej Nadziei, już od początku był problem w zaangażowaniem się w zbiórkę podpisów. O co chodzi? O frakcyjne walki.

W ostatnich wyborach prezydenckich w Krakowie z poparciem Konfederacji startował Konrad Berkowicz. Polityk uzyskał wtedy 14 854 głosy, co przełożyło się na 5 proc. poparcia. Jeśli w przedterminowych wyborach Bocheńczak uzyskałby lepszy wynik, to dla Berkowicza mogłoby to oznaczać kłopoty.

Plakat wyborczy Bartosza Bocheńczaka Dawid Serafin INTERIA.PL

W przyszłym roku są wybory parlamentarne, a wstępny podział zakłada, że pierwsze miejsce na liście z Krakowa przypadnie Nowej Nadzei, drugie Ruchowi Narodowemu, a trzecie ponownie Nowej Nadzei. Dobry wynik Bocheńczaka w przedterminowych wyborach mógłby oznaczać, że to on zostałby liderem listy, a Berkowicz startowałby dopiero z trzeciego miejsca. W rezultacie ten ostatni mógłby mieć gorszy wynik i nie wejść ponownie do Sejmu.

To dlatego - jak słyszymy z kręgów Nowej Nadziei - Berkowicz miał niechętnie angażować się w zbiórkę podpisów, podobnie jego ludzie, choć oficjalnie Bocheńczaka popiera.

O tym, czy Bocheńczak zostanie zarejestrowany, dowiemy się w poniedziałek. Od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej Bocheńczak będzie mógł się odwołać.

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