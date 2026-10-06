W skrócie Komitet Łukasza Gibały wniósł zażalenie na decyzję sądu, która nakazywała kandydatowi na prezydenta Krakowa sprostowanie wypowiedzi o współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej.

Zażalenie zostało dostarczone sądowi na krótko przed upływem terminu, sąd apelacyjny ma się zająć sprawą w ciągu 24 godzin.

W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa wystartują Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

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Jak poinformowało biuro prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie, zażalenie wpłynęło w poniedziałek po południu, na krótko przed upływem terminu na zaskarżenie piątkowego orzeczenia, który mijał o godz. 15.50.

Sprawa zostanie teraz przekazana do krakowskiego sądu apelacyjnego, który następnie będzie miał 24 godziny na rozpoznanie zażalenia.

Łukasz Gibała mówił o radnych KO. Sąd nakazał sprostowanie

W ubiegły piątek sąd okręgowy uwzględnił wniosek w trybie wyborczym złożony przez komitet wyborczy Moniki Piątkowskiej i nakazałŁukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej.

Pozew był reakcją na wypowiedź Gibały sformułowaną w poprzedni poniedziałek na antenie RMF FM. Kandydat - pytany wówczas o relacje z radnymi KO, którzy posiadają większość w Radzie Miasta Krakowa - stwierdził, że zgłosiło się do niego sześcioro radnych tej formacji otwartych na rozmowy i współpracę w przypadku jego wygranej w wyborach.

Sąd pierwszej instancji uznał, że wypowiedź Łukasza Gibały nie była zgodna z prawdą, wskazując, że kandydat nie chcąc ujawnić, z kim dokładnie rozmawiał o ewentualnej współpracy, nie udowodnił wystarczająco przed sądem prawdziwości swoich słów.

Nakazano opublikowanie sprostowania na Facebooku oraz na antenie RMF FM. Oddalono natomiast wniosek komitetu o sprostowanie tych informacji na łamach prasy, uznając, że brak jest podstaw, by angażować w to inne media.

Wybory prezydenta Krakowa

11 października w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Zmierzą się w niej radny miejski, przedsiębiorca Łukasz Gibała (36,38 proc. głosów w I turze) oraz senatorka Koalicji Obywatelskiej, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej w Warszawie Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów w I turze).

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta.



