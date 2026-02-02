Kolejne setki tysięcy złotych na miejską gazetkę. Mamy dokumenty

Krakowski magistrat przeznaczy kolejne pieniądze na funkcjonowanie urzędowej gazety. Do ogłoszonego wcześniej kosztu druku, wynoszącego 1,5 mln zł, może teraz dojść ponad 645 tys. zł za dystrybucję periodyku bezpośrednio do skrzynek pocztowych mieszkańców.

Mężczyzna w garniturze stoi przed wejściem do urzędu z szyldem 'URZĄD', obok widoczny jest dokument z oficjalną pieczęcią miasta Krakowa dotyczący informacji o kwocie przeznaczonej na finansowanie zamówienia.
Krakowski magistrat przeznaczy kolejne pieniądze na funkcjonowanie urzędowej gazetyMarek BednarzEast News

Władze Krakowa nie szczędzą publicznych pieniędzy, aby pochwalić się sukcesami urzędników.

Jak ustaliła Interia, do 1,5 mln złotych przeznaczonych na druk dwunastu numerów miejskiego biuletynu "Kraków.pl", dojdą kolejne wydatki.

Kraków. Setki tysięcy złotych na urzędową gazetę

Jak informowała Interia w piątek, urzędnicy zdecydowali o zwiększeniu nakładu o ponad 600 proc. Z dotychczasowych 30 tys. egzemplarzy do aż 220 tys. Od teraz gazeta ma trafiać także bezpośrednio do skrzynek mieszkańców. Koszt druku jednego wydania to 130 tys. zł.

Co ciekawe, decyzja o wyborze firmy drukującej zapadła dokładnie w dniu ogłoszenia zbiórki podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

    Jak wyjaśniał na portalu X Łukasz Sęk, zastępca prezydenta Krakowa, decyzja o zmianie była podyktowana wynikami Barometru Krakowskiego, z którego wynikało, że 35 proc. mieszkańców Krakowa nie czuje się dobrze poinformowanych o tym co dzieje się w mieście. Z kolei 26 proc. z nich, gdyby mogło wybrać formę przekazu treści, to postawiłoby właśnie na dostarczenie gazetki urzędowej do skrzynek.

    Kraków. Ponad 645 tys. za dostarczenie gazety do skrzynek

    To nie koniec wydatków na miejski miesięcznik. Jak wynika z dokumentów, do których dotarła Interia, krakowski magistrat ogłosił przetarg na dystrybucję 200 tys. egzemplarzy gazety bezpośrednio do skrzynek mieszkańców. Miasto zarezerwowało na ten cel 900 tys. zł.

    Oficjalny dokument Urzędu Miasta Krakowa informujący o przeznaczeniu 900 000 zł brutto na sfinansowanie zamówienia związane z dystrybucją magazynu miejskiego KRAKÓW.PL w formie druku bezadresowego na terenie Krakowa, podpisany przez upoważnioną osobę.
    Urzędowa informacja o tym ile zamierzał wydać na dystrybucję gazetyINTERIA.PL

    Do rywalizacji stanęły dwie firmy. Oferta przedsiębiorstwa z Warszawy opiewa na 0,27 groszy za dostarczenie jednego egzemplarza, co przy 12 numerach daje kwotę 648 tys. zł. Konkurencyjna firma z Krakowa wyceniła swoje usługi drożej, na 0,295 groszy za sztukę, co łącznie przekłada się na ponad 708 tys. zł. Ostateczny rachunek może być nieco niższy jedynie w przypadku, gdy miasto zdecyduje się na dystrybucję 11, zamiast planowanych 12 wydań. Tak wynika z urzędowej dokumentacji.

    Zwycięzca przetargu będzie musiał wykazać się dużą sprawnością operacyjną. Zgodnie z wymogami urzędu, wybrana firma będzie miała zaledwie sześć dni na dostarczenie 200 tys. egzemplarzy wydania "Kraków.pl".

    Rozstrzygnięcie przetargu - jak informuje nas biuro prasowe urzędu miasta - jeśli "nie będzie przeszkód formalnych" powinno nastąpić w połowie lutego.

    Kraków.pl - urzędowa gazeta

    Gazeta "Kraków.pl" to miejska gazeta, która od lat ukazuje się w Krakowie. Do tej pory był to dwutygodnik, ale od tego roku gazeta ma ukazywać się jako miesięcznik.

    Do tej pory periodyk za darmo można było otrzymać w budynkach urzędu miasta, siedzibach miejskich jednostek czy salonikach prasowych.

    Tabela ofert dotyczących dystrybucji magazynu miejskiego „KRAKÓW.PL”, zawierająca nazwy wykonawców, ceny brutto za kolportaż jednego egzemplarza oraz stawkę podatku VAT. Dokument zawiera oficjalną formę i elementy tekstowe związane z procedurą przetarg...
    Urzędowa informacja z otwarcia ofertINTERIA.PL

    Do gazety piszą pracownicy biura prasowego urzędu miasta czy rzecznicy miejskich jednostek.

    Do tej pory nakład gazety wahał się. Ostatni wynosił 30 tys. choć przed wyborami samorządowymi w 2018 r. wzrósł on np. do 50 tys. egzemplarzy.

    Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz: dawid.serafin@firma.interia.pl

