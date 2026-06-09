KO odkryje karty w Krakowie. "Monika jest ambitna, nie odstawi nogi"
- W kampanii "będzie gryzła trawę" i nie odstawi nogi. Jest ambitna - tak o Monice Piątkowskiej mówią koledzy z Koalicji Obywatelskiej. Senatorka powalczy o prezydenturę w Krakowie, a decyzję mają ogłosić we wtorek władze partii.
Premier Donald Tusk ogłosi dziś nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. Będzie to senator Monika Piątkowska. Ta została wytypowana przez centralę partii po tym, jak startu w wyborach odmówił Rafał Sonik, biznesmen i kierowca rajdowy. Wcześniej partia sondowała krakowskich profesorów, m.in. byłego rektora Collegium Medicum prof. Tomasza Grodzickiego, ale oni również nie byli zainteresowani startem w wyborach.
Trudna sytuacja
Koalicja Obywatelska znalazła się w trudnej sytuacji wizerunkowej po tym, jak w połowie maja mieszkańcy w referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta Krakowa. Za szukanie kandydata na przedterminowe wybory wzięła się partyjna centrala, całkowicie pomijając zdanie krakowskich struktur.
Wiemy, że w proces zaangażowani byli najbliżsi współpracownicy szefa rządu. W międzyczasie premier Tusk zdecydował jeszcze o rozwiązaniu regionalnych struktur, a stanowisko ich szefa stracił Miszalski. Komisarzem została wicemarszałek Senatu Dorota Niedziela.
To właśnie Niedziela ma spotkać się we wtorek o godz. 14:30 z parlamentarzystami z Małopolski w Sejmie i ogłosić im, że kandydatką na prezydenta Krakowa zostanie senator Monika Piątkowska, później oficjalnie ma to ogłosić premier Donald Tusk.
Skontaktowaliśmy się z senator Piątkowską we wtorkowy poranek. Była jednak tajemnicza i nie chciała zdradzić, że to właśnie ona będzie ubiegać się o urząd w Krakowie. - Pan premier we właściwym czasie ogłosi właściwe decyzje - podkreślała.
Monika Piątkowska kandydatem KO na prezydenta Krakowa
Jak ustalił Polsat News, te decyzje mają zostać ogłoszone po posiedzeniu rządu, a sama Piątkowska ma być przedstawiona jako wspólny kandydat KO i PSL.
Wśród ludowców jest doskonale znana, bo z ramienia tej formacji dwukrotnie kandydowała w wyborach. Przed "ludowym" epizodem próbowała swych sił w szeregach Lewicy, a w ostatnich latach najbliżej było jej do Polski 2050. Od 2023 roku jest jednak senatorem z ramienia KO, bo w innej wyborczej dogrywce zastąpiła Bogdana Klicha. Czy tym razem uda jej się zastąpić Aleksandra Miszalskiego?
Sama Piątkowska już kilkanaście godzin po referendum zaczęła zabiegać, by partia wystawiła ją jako kandydatkę. W poreferendalny poniedziałek wrzuciła w swoich mediach społecznościowych zdjęcie uśmiechniętego premiera z podpisem "Popierasz Premiera Donalda Tuska. Dodaj komentarz i zostaw lajka".
- Monika już w czasie kampanii referendalnej prowadziła swoją kampanię wyborczą. Zwiększyła liczbę spotkań z mieszkańcami, pojawiała się na spotkaniach z działkowcami, a w mediach lokalnych pojawiły się reklamy promujące Monikę - mówi jeden z parlamentarzystów z Małopolski. - Właściwie to ona chyba jako jedyna tak otwarcie i chętnie chciała powalczyć o fotel prezydenta po Miszalskim - dodaje.
Inny polityk dodaje: - O Monice wiem jedno: w kampanii będzie gryzła trwała i nie odstawi nogi. Jest ambitna.
O Piątkowskiej w rozmowie z Interią pozytywnie wypowiadał się także wieloletni prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. - Mówiąc o partiach politycznych, widziałbym dwie kobiety: panią Małgorzatę Wassermann, która nie jest członkiem PiS, i panią Monikę Piątkowską, która jest senatorem z ramienia Koalicji Obywatelskiej. To są dwie kobiety, które rozsądnie myślą, znają miasto - ocenił.
Nie była pierwszym wyborem
Mimo to postawienie na Piątkowską nie było pierwszym wyborem partyjnej centrali. Długo najwyżej w stawce plasował się Rafał Sonik, który na ostatniej prostej odmówił. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniany był też m.in. Bogdan Klich, ten jednak wolał pozostać na placówce dyplomatycznej w USA.
Decyzja o wyborze Piątkowskiej sprawia, że znamy już coraz więcej wyborczych kart. W poniedziałek swój start zapowiedziała Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, wcześniej Michał Drewnicki z PiS. W stawce są też m.in. Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Aleksandra Owca z Razem, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej czy Marian Banaś. Wciąż decyzji o starcie nie podjął niezrzeszony Łukasz Gibała.