Kierowca BMW wjechał do rowu. Lądował śmigłowiec LPR

29-letni kierowca BMW stracił panowanie nad samochodem i wjechał do rowu we wsi Olszyny pod Tarnowem. W samochodzie podróżowało pięć osób, cztery trafiły do szpitali, jedna została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Poważnie uszkodzony samochód leży rozbity w rowie przy drodze, obok fragment oderwanej karoserii. Na miejscu obecny jest wóz strażacki z włączonymi światłami oraz ratownicy zajmujący się zdarzeniem. Droga jest częściowo zablokowana, a teren nocą jest o...
Wypadek BMW w OlszynachKMP w Tarnowiemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • 29-letni kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem i auto wpadło do rowu.
  • W samochodzie podróżowało pięć osób w wieku od 17 do 29 lat, czterech z nich trafiło do szpitali.
  • Jedna osoba została przetransportowana śmigłowcem LPR do placówki w Brzezinach.
Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 22, w miejscowości Olszyny pod Tarnowem.

- Kierowca nie zapanował nad samochodem i wypadł z pasa ruchu - poinformował asp. sztab. Paweł Klimek z KMP w Tarnowie.

    29-letni mężczyzna prowadzący BMW stracił panowanie nad pojazdem. Auto wpadło do rowu, omijając betonowy przepust, co uchroniło pasażerów przed poważniejszymi obrażeniami.

    Olszyny. Wypadek BMW, cztery osoby trafiły do szpitala

    Jak przekazał mł. kpt. Dominik Ryba ze straży pożarnej, w samochodzie podróżowało pięć osób w wieku od 17 do 29 lat - czterech mężczyzn i jedna kobieta.

    Cztery osoby zostały przewiezione do szpitali, z czego jedna wymagała transportu śmigłowcem LPR do placówki w Brzezinach. Piąty uczestnik zdarzenia nie wymagał hospitalizacji.

