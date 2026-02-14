W skrócie 29-letni kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem i auto wpadło do rowu.

W samochodzie podróżowało pięć osób w wieku od 17 do 29 lat, czterech z nich trafiło do szpitali.

Jedna osoba została przetransportowana śmigłowcem LPR do placówki w Brzezinach.

Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 22, w miejscowości Olszyny pod Tarnowem.

- Kierowca nie zapanował nad samochodem i wypadł z pasa ruchu - poinformował asp. sztab. Paweł Klimek z KMP w Tarnowie.

29-letni mężczyzna prowadzący BMW stracił panowanie nad pojazdem. Auto wpadło do rowu, omijając betonowy przepust, co uchroniło pasażerów przed poważniejszymi obrażeniami.

Jak przekazał mł. kpt. Dominik Ryba ze straży pożarnej, w samochodzie podróżowało pięć osób w wieku od 17 do 29 lat - czterech mężczyzn i jedna kobieta.

Cztery osoby zostały przewiezione do szpitali, z czego jedna wymagała transportu śmigłowcem LPR do placówki w Brzezinach. Piąty uczestnik zdarzenia nie wymagał hospitalizacji.

