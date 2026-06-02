W skrócie Koalicja Obywatelska prowadzi rozmowy w sprawie wyboru kandydata na prezydenta Krakowa i planuje ogłosić go w ciągu dwóch tygodni.

Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że kandydatem partii na prezydenta Krakowa został Michał Drewnicki.

24 maja 2026 roku mieszkańcy Krakowa odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta.

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Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela została wyznaczona na komisarza regionalnego KO, po tym jak rozwiązano w poniedziałek struktury małopolskie tej partii.

Ich dotychczasowym szefem był Aleksander Miszalski, który w referendum został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa.

Wybory na prezydenta Krakowa. KO szuka kandydata

Teraz pojawia się kwestia wyznaczenia przez KO kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. - Są rozmowy i sprawdzanie kandydatów, kogo mamy możliwość wystawić, i to trochę musi potrwać. (...) Spokojnie mamy jeszcze dwa tygodnie - powiedziała w Programie I Polskiego Radia.

Komisarz zapewniała, że analizuje sytuację, która się wydarzyła, a struktury działają dalej. Dodała, że jej zadaniem jest także "zaproponowanie nowego otwarcia, nowej energii". - Bo przed nami walka o prezydenturę w Krakowie - podkreśliła.

- Praca w kampanii polega na naprawdę mocnej mobilizacji, chodzeniu od domu do domu, przekonywaniu obywateli i mieszkańców Krakowa do tego, że mamy pomysł, mamy dobrego kandydata. To jest codzienne dreptanie przez te najbliższe dwa, trzy miesiące - dodała.

Niedziela przyznała, że porażka w referendum "działa demobilizująco", ale "trzeba to zamknąć i ruszyć do przodu".

PiS wskazało kandydata. Michał Drewnicki wybrany jednogłośnie

Prawo i Sprawiedliwość we wtorek ogłosiło swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Podczas konferencji prasowej rzecznik partii Rafał Bochenek przekazał, że jest nim Michał Drewnicki, którego jednogłośnie poparł cały komitet polityczny.

- Z kampanią ruszamy oficjalnie w poniedziałek, najwyższy czas zerwać z tym marazmem, który panował w Krakowie od lat - powiedział w rozmowie z Interią kandydat PiS, który o decyzji partii dowiedział się godzinę przed ogłoszeniem.

Referendum w Krakowie. Odwołanie Aleksandra Miszalskiego

24 maja mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta. Podczas konferencji prasowej komisarz z Miejskiej Komisji ds. Referendum przekazała, że za odwołaniem Miszalskiego zagłosowało 171 581 osób, a przeciwko 3 631 osób.

Frekwencja w referendum przekroczyła wymagany ustawowo próg, a tym samym referendum uznano za ważne.

Z kolei frekwencja w głosowaniu dotyczącym odwołania Rady Miasta wyniosła 29,97 proc. Liczba oddanych ważnych kart nie przekroczyła ustawowego progu frekwencyjnego, dlatego też referendum w tej sprawie było nieważne.





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