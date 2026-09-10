W skrócie Na autostradowej obwodnicy Krakowa miał miejsce karambol z udziałem pięciu pojazdów, co spowodowało znaczne utrudnienia w ruchu.

Przyczyną zdarzenia było zderzenie dwóch samochodów osobowych, które doprowadziło do naruszenia bariery energochłonnej i wycieku paliwa z ciężarówki.

Według straży pożarnej nie odnotowano informacji o osobach rannych. Lokalne media podały, że powstały na autostradzie A4 korek ma około trzech kilometrów długości.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do zdarzenia doszło około godziny 5 na autostradowej obwodnicy Krakowa między węzłami Kraków Tyniec i Kraków Skawina. Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej st. asp. Maciej Podymkiewicz potwierdził w rozmowie z Interią, że karambol zapoczątkowało zderzenie dwóch samochodów osobowych.

- Samochody, uderzając w barierę energochłonną, spowodowały jej przerwanie. W jego wyniku część bariery przeleciała na drugą część pasa ruchu i trafiła w zbiornik z paliwem samochodu ciężarowego, z którego zaczął się wyciek - wyjaśnił.

Kraków. Karambol na autostradzie A4, na trasie utworzył się korek

Przedstawiciel strażaków zrelacjonował, że następnie kierowca samochodu ciężarowego, wykonując manewr, uderzył w jadącego busa.

- Ostatecznie w zdarzeniu wzięły udział trzy pojazdy z jednego pasa ruchu i dwa z drugiego - powiedział nam st. asp. Podymkiewicz.

W rozmowie z Interią oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie zaznaczył, że na ten moment nie ma żadnych informacji na temat ewentualnych rannych. - Wszystko wskazuje na to, że była to po prostu kolizja - zaznaczył.

Lokalne media poinformowały, że w wyniku zdarzenia na autostradzie A4 utworzył się korek długości około trzech kilometrów. Przedstawiciel strażaków wyjaśnił nam, że straż pożarna zakończyła już działania na miejscu.

- Obecnie dalej występują utrudnienia, ale straż pożarna zakończyła działania. Droga w tym miejscu jest jeszcze przykorkowana, natomiast z każdą chwilą sytuacja się poprawia - zaznaczył.



