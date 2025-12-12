Kara więzienia i zakaz pracy. Zapadł wyrok wobec zakonnic z Jordanowa

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Sąd skazał na karę więzienia dwie zakonnice pracujące w DPS w Jordanowie (woj. małopolskie). Jak przekazała w czwartek krakowska Prokuratura Okręgowa, sprawa dotyczyła stosowania przemocy wobec małoletnich podopiecznych z niepełnosprawnościami. Wyrok jest nieprawomocny.



  • Dwie zakonnice pracujące w DPS w Jordanowie skazano na więzienie za przemoc wobec niepełnosprawnych podopiecznych.
  • Sąd orzekł wobec nich również pięcioletni zakaz pracy z dziećmi oraz nawiązki na rzecz pokrzywdzonych.
  • Ujawnienie przypadków przemocy wywołało postępowania prokuratorskie oraz reakcje Rzecznika Praw Obywatelskich.
Siostra zakonna Bożena K. została uznana za winną znęcania się nad niepełnosprawnymi małoletnimi oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z dziewcząt.

Sąd wymierzył jej karę trzech lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo otrzymała pięcioletni zakaz pracy z małoletnimi.

    Druga z oskarżonych zakonnic, Bronisława G. była dyrektorka DPS, została skazana na cztery lata więzienia. Sąd uznał ją za winną przemocy wobec podopiecznych oraz utrudniania postępowania karnego - miała nakłaniać do sporządzenia pisma o treści dyktowanej na potrzeby organów ścigania. Wobec niej również orzeczono pięcioletni zakaz pracy z dziećmi. Na rzecz pokrzywdzonych zasądzono nawiązki w wysokości od 1,5 tys. do 5 tys. zł. Wyrok, który zapadł nie jest prawomocny.

    Małopolskie. Zakonnice stanęły przed sądem

    Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec, obie skazane były zatrudnione w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie, gdzie miały sprawować opiekę nad niepełnosprawnymi małoletnimi mieszkańcami ośrodka.

    Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej ustaliła w toku śledztwa, że zakonnice i część personelu DPS-u miały m.in. wiązać podopiecznych do łóżek, zamykać ich w klatkach, bić oraz używać wobec nich wulgarnych słów.

      DPS w Jordanowe. Przemoc wobec podopiecznych

      Wstrząsające nagrania i zdjęcia z Jordanowskiego DPS prowadzonego przez siostry prezentki, czyli Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, ujawniła w czerwcu 2022 r. Wirtualna Polska. Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej, która wszczęła śledztwo w tej sprawie.

      Na ujawnione informacje zareagował m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, zajmując się sprawą z urzędu po doniesieniach o przemocy wobec podopiecznych.

      Ówczesny wojewoda małopolski Łukasz Kmita określił opisane praktyki jako "szokujące" i wszczął stosowne procedury. W 2022 r. w DPS w Jordanowie przebywało 47 wychowanków.

