W skrócie Dwie zakonnice pracujące w DPS w Jordanowie skazano na więzienie za przemoc wobec niepełnosprawnych podopiecznych.

Sąd orzekł wobec nich również pięcioletni zakaz pracy z dziećmi oraz nawiązki na rzecz pokrzywdzonych.

Ujawnienie przypadków przemocy wywołało postępowania prokuratorskie oraz reakcje Rzecznika Praw Obywatelskich.

Siostra zakonna Bożena K. została uznana za winną znęcania się nad niepełnosprawnymi małoletnimi oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z dziewcząt.

Sąd wymierzył jej karę trzech lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo otrzymała pięcioletni zakaz pracy z małoletnimi.

Druga z oskarżonych zakonnic, Bronisława G. była dyrektorka DPS, została skazana na cztery lata więzienia. Sąd uznał ją za winną przemocy wobec podopiecznych oraz utrudniania postępowania karnego - miała nakłaniać do sporządzenia pisma o treści dyktowanej na potrzeby organów ścigania. Wobec niej również orzeczono pięcioletni zakaz pracy z dziećmi. Na rzecz pokrzywdzonych zasądzono nawiązki w wysokości od 1,5 tys. do 5 tys. zł. Wyrok, który zapadł nie jest prawomocny.

Małopolskie. Zakonnice stanęły przed sądem

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec, obie skazane były zatrudnione w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie, gdzie miały sprawować opiekę nad niepełnosprawnymi małoletnimi mieszkańcami ośrodka.

Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej ustaliła w toku śledztwa, że zakonnice i część personelu DPS-u miały m.in. wiązać podopiecznych do łóżek, zamykać ich w klatkach, bić oraz używać wobec nich wulgarnych słów.

DPS w Jordanowe. Przemoc wobec podopiecznych

Wstrząsające nagrania i zdjęcia z Jordanowskiego DPS prowadzonego przez siostry prezentki, czyli Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, ujawniła w czerwcu 2022 r. Wirtualna Polska. Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej, która wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Na ujawnione informacje zareagował m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, zajmując się sprawą z urzędu po doniesieniach o przemocy wobec podopiecznych.

Ówczesny wojewoda małopolski Łukasz Kmita określił opisane praktyki jako "szokujące" i wszczął stosowne procedury. W 2022 r. w DPS w Jordanowie przebywało 47 wychowanków.

