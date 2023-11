"Dziękuję władzom i członkom PO za zaufanie. Już dziś zapraszam wszystkich Was do wspólnej pracy!" - dodał polityk PO.

- Do tej decyzji prezydent dojrzewał długo. To nie jest tak, że nie chciał spróbować raz jeszcze. Ponad rok temu myślę, że był bardziej na "tak". Zdecydowało jednak kilka kwestii - mówił Interii jeden z wysokich rangą urzędników.

Aleksander Miszalski będzie ubiegał się o urząd prezydenta Krakowa. Potwierdziły się ustalenia Interii

Jeden z posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego przekazał, że poparcie w walce o urząd włodarza miasta uzyska Ireneusz Raś. Interia ustaliła, że w tej sprawie miało już dojść do spotkania na linii Władysław Kosiniak-Kamysz - Jacek Majchrowski. Obecny prezydent Krakowa chciałby, żeby kandydaturę Rasia wsparła Polska 2050 oraz Koalicja Obywatelska, jednak liderzy PO stanowczo się nie zgadzają.

- Raś jako poseł został wyrzucony z Platformy Obywatelskiej. Był w tzw. spółdzielni, która stała w kontrze do Donalda Tuska, a ten to pamięta. Dodatkowo ogólna niechęć w Platformie do Rasia jest bardzo duża - mówił jeden z małopolskich polityków PO. Jak zaznaczył, partia nie mówi "nie" wspólnemu kandydatowi, ale "stanowcze 'nie'" Ireneuszowi Rasiowi.