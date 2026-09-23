Kandydat na prezydenta Krakowa rezygnuje. Przekazał poparcie Gibale

- Nikt mnie do tego nie zmusił. Robię to, bo mam przekonanie. Tak jak w całym moim życiu robiłem, robię i będę robił to, do czego mam pełne przekonanie, i to, co uważam, że jest najlepsze - mówił w czwartek w Krakowie Jan Hoffmann, ogłaszając swoją decyzję.

Dotychczasowy kandydat w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski zapowiedział, że odpowiednie dokumenty trafią do Miejskiej Komisji Wyborczej jeszcze w środę. Z kolei swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale.

- Nie mam wątpliwości, że najlepszym rozwiązaniem dla Krakowa i najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura Łukasza Gibały - ocenił Hoffman.

Wspomniany kandydat, lider ostatniego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej na zlecenie Interii i Polsat News, otwiera się w nowym oknie, towarzyszył Hoffmanowi. Obaj zgodzili się na pięć punktów Paktu Współpracy dla Krakowa, a tablicę z nim odsłonili podczas spotkania.

- Wspólnie możemy dokonać zmian w Krakowie i zatrzymać partyjną falę. Jest szansa, że jeśli połączymy siły, to rozstrzygniemy sprawę w pierwszej turze - mówił Hoffman.

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