Kandydat na prezydenta Krakowa rezygnuje. Przekazał poparcie Gibale

Maria Literacka

Maria Literacka

Aktualizacja

Jan Hoffman ogłosił, że wycofuje swoją kandydaturę w wyborach na prezydenta Krakowa. - Jestem szczęśliwy. Robię to z własnej, nieprzymuszonej woli - powiedział podczas środowego spotkania z mediami. Jednocześnie przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Jan Hoffman. W tle Łukasz Gibała.
Jan Hoffman wycofał swoją kandydaturę w wyborach na prezydenta KrakowaArtur Barbarowski/East News East News

- Nikt mnie do tego nie zmusił. Robię to, bo mam przekonanie. Tak jak w całym moim życiu robiłem, robię i będę robił to, do czego mam pełne przekonanie, i to, co uważam, że jest najlepsze - mówił w czwartek w Krakowie Jan Hoffmann, ogłaszając swoją decyzję.

Dotychczasowy kandydat w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski zapowiedział, że odpowiednie dokumenty trafią do Miejskiej Komisji Wyborczej jeszcze w środę. Z kolei swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale.

- Nie mam wątpliwości, że najlepszym rozwiązaniem dla Krakowa i najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura Łukasza Gibały - ocenił Hoffman.

Wspomniany kandydat, lider ostatniego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej na zlecenie Interii i Polsat News, otwiera się w nowym oknie, towarzyszył Hoffmanowi. Obaj zgodzili się na pięć punktów Paktu Współpracy dla Krakowa, a tablicę z nim odsłonili podczas spotkania.

- Wspólnie możemy dokonać zmian w Krakowie i zatrzymać partyjną falę. Jest szansa, że jeśli połączymy siły, to rozstrzygniemy sprawę w pierwszej turze - mówił Hoffman.

Wkrótce więcej informacji...

Pojedynek na dyplomację. Relacja z ONZINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze