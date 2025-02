Jest śledztwo przeciwko BSWP. Chodzi o "polowanie" na policjanta

"Polowanie na policjanta". Wątek fałszowania dowodów

O co dokładnie chodzi? BSWP podczas swoich działań zarekwirowało jeden z komputerów znajdujących się na komisariacie, do którego dostęp miało co najmniej kilkunastu policjantów. Pierwsze oględziny sprzętu nie wykazały żadnych nieprawidłowości, a prokuratura nakazała jego natychmiastowy zwrot. Kilkanaście dni po tym fakcie, BSWP zabrało ponownie komputer i przetrzymywało w swojej siedzibie. Co wtedy działo się ze sprzętem, nie wiadomo. Jednak kilka miesięcy po jego zabraniu BSWP odkryło nagle na komputerze zdjęcia pornograficzne.