Jest nagranie kolizji aktora Jerzego S. z motocyklistą

Oprac.: Harald Kittel WIADOMOŚCI LOKALNE

Dziennik "Fakt" dotarł do nagrania kolizji znanego aktora Jerzego S. z motocyklistą. - We wtorek usłyszał on zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości - poinformował rzecznik krakowskiej Prokuratury Okręgowej. Na wideo widać moment, kiedy podczas pokonywania skrzyżowania motocyklista zostaje potrącony przez auto Jerzego S. Następnie aktor dwa razy odjeżdża. Kierowcy jednośladu udaje się wezwać policję.

Zdjęcie Stopklatka z filmu, przedstawiającego kolizję Jerzego S. z motocyklistą, do którego dotarł dziennik "Fakt" / Fakt.pl /