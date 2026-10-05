W skrócie Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie nieprawdziwej wypowiedzi na temat Łukasza Gibały na Facebooku i Instagramie oraz usunięcie związanych z tym postów.

Część żądań komitetu Gibały, takich jak sprostowanie w Polsat News, przeprosiny i wpłata na rzecz fundacji, została przez sąd oddalona.

Gibała i Piątkowska zmierzą się w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, która odbędzie się 11 października.

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Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że zestawienie głosowań Łukasza Gibały w radzie miasta nie daje podstaw do stwierdzenia, że w większości przypadków wstrzymywał się on od głosu.

W ocenie sądu wypowiedź Moniki Piątkowskiej jest nieprawdziwa. Kandydatka na prezydenta Krakowa musi sprostować swoje słowa na Facebooku i Instagramie, a także usunąć posty zawierające materiał z fragmentem programu, w którym padły zakwestionowane zdania. Sąd zakazł również rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących głosowań Gibały.

Nie wszystkie żądania komitetu Gibały zostały jednak uwzględnione. Sąd oddalił wniosek m.in. o sprostowanie w Polsat News (to w debacie w Śniadaniu Rymanowskiego, Piątkowska zarzuciła Gibale wstrzymywanie się od głosu - red.), przeprosiny oraz wpłatę 10 tys. złotych na rzecz fundacji wspierającej Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu.

Wybory w Krakowie. Spór Gibały i Piątkowskiej. Poszło o około 10 tys. głosowań

Przypomnijmy, że przedstawiciele Gibały przekonywali, że przeanalizowali około 10 tys. głosowań z kolejnych lat jego pracy w radzie miasta. Według przedstawionych przez nich wyliczeń odsetek głosów wstrzymujących się nie przekraczał 20 proc. w żadnym z analizowanych lat.

To nie pierwsza batalia sądowa Gibały i Piątkowskiej przed drugą turą wyborów. W poprzedniej sprawie role były odwrócone - to komitet Piątkowskiej pozwał Gibałę w trybie wyborczym.

Spór dotyczył wypowiedzi Gibały na temat współpracy Piątkowskiej z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Sąd przychylił się wówczas do wniosku komitetu Piątkowskiej i nakazał Gibale sprostowanie tej wypowiedzi. Tamto rozstrzygnięcie nie było prawomocne.

Przypomnijmy, że w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, otwiera się w nowym oknie zmierzą się wspomnienie wcześniej - Łukasz Gibała, otwiera się w nowym oknie i Monika Piątkowska, otwiera się w nowym oknie. W pierwszej turze Gibała zdobył 36,38 proc. głosów, a Piątkowska 29,91 proc. Druga tura odbędzie się 11 października.



