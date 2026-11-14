"Jego stan, dzięki Bogu, jest już lepszy". Nowe doniesienia z Krakowa

Maria Literacka

Maria Literacka

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- Po tygodniu od tej straszliwej tragedii dorożki wróciły na krakowski rynek - ogłosił w sobotę Eryk Nęcek, wiceprezes Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich. Z kolei rzecznik wojewody małopolskiego przekazał, że w pięciu krakowskich szpitalach pozostaje dziesięć osób poszkodowanych w zamachu. Ich stan jest stabilny.

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Zapalone znicze i kwiaty na Rynku Głównym w Krakowie.
Rynek Główny w KrakowieJAN GRACZYNSKIEast News

W skrócie

  • Tydzień po zamachu w centrum Krakowa dorożkarze powrócili do pracy na Rynek Główny. Na razie wróciło dwoje z nich.
  • Rzecznik wojewody małopolskiego poinformował, że w krakowskich szpitalach wciąż przebywa dziesięć osób poszkodowanych, a ich stan jest stabilny.
  • Wiceprezes Stowarzyszenia Dorożkarzy przekazał, że troje rannych dorożkarzy nadal wymaga hospitalizacji.
  • Zwierzęta, które ucierpiały podczas ataku, pozostają pod opieką weterynarzy i ich życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.
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- Jest to dla nas wydarzenie ważne, budzi w nas emocje, ale trochę inne, niż jak zazwyczaj tutaj przyjeżdżamy - mówił Eryk Nęcek.

Jak podkreślił, "tragedia, która wydarzyła się w samym sercu Krakowa, była ciężka dla wszystkich, ale dla dorożkarzy było to szczególnie trudne, bo dotyczyło ich bliskich, przyjaciół".

- Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy nas wspierali w tym czasie - mieszkańcom Krakowa, lekarzom, ratownikom - wymieniał przedstawiciel dorożkarzy.

Nowe informacje po strzelaninie w Krakowie. Troje dorożkarzy wciąż w szpitalu

W sobotę pojawiła się także informacja od rzecznika wojewody małopolskiego Maksymiliana Kosowskiego. Jak przekazał w rozmowie z PAP, dziesięć rannych osób wciąż pozostaje w szpitalach, a ich stan jest stabilny.

O poszkodowanych mówił również Nęcek. - Trójka naszych przyjaciół w dalszym ciągu jest w szpitalu. Jest to moja ciocia Agnieszka, moja przyjaciółka Basia oraz przyjaciel Piotr. Mamy nadzieję, że jak najszybciej uda się, aby tutaj powrócili do zdrowia - powiedział.

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Jakub Wojajczyk
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- Jeśli chodzi o moją ciocię Agnieszkę, no to w dalszym stopniu niektóre odłamki tkwią w dłoni oraz w nodze, więc tutaj lekarze będą w dalszym ciągu po prostu wykonywali dalsze operacje, żeby je wyciągnąć - poinformował Nęcek. Kolejne zabiegi ma przejść również Basia.

Przedstawiciel dorożkarzy mówił też o obawach, jakie mieli w przypadku pana Piotra. - Na szczęście się obudził. Jego stan dzięki Bogu jest już lepszy, bo baliśmy się, że faktycznie może nie przeżyć. Ale dalej odłamki tkwią w sercu - przekazał Nęcek.

- Myślę, że w najbliższych tygodniach niestety nie będą w stanie opuścić szpitala - zaznaczył.

Dorożkarze wracają na Rynek Główny. "Niektórzy jeszcze nie są gotowi"

Jak mówił Nęcek, na co dzień na krakowskim rynku jest dwunastu dorożkarzy. W sobotę przybyło dwoje z nich.

- Na razie jestem tylko ja i mój drugi przyjaciel. Wszystkim dorożkarzom, z którymi rozmawiałem, jest ciężko i niektórzy jeszcze nie są gotowi - przekazał.

Mimo tych trudności dorożkarze chcą swoim przybyciem "zapoczątkować ten powolny powrót do normalności, aby przywrócić tutaj, chociażby w Krakowie, tę naszą obecność". - Myślę, że może to pomóc i pokazać innym, że Kraków wróci do tego, co było kiedyś - powiedział Nęcek.

Wiceprezes stowarzyszenia przekazał też dobre informacje dotyczące koni, które były na rynku w czasie ataku. - W dalszym stopniu są pod opieką weterynaryjną. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. To były rany powierzchowne. Żadne narządy mięśni nie zostały uszkodzone - mówił dorożkarz.

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