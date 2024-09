Przypomnijmy, że Marian W. to były proboszcz parafii m.in. w Grywałdzie, Grobli, Kiczni i Szalowej . Duchownemu zarzucano, że w okresie od 2003 r. do 2012 r. wykorzystywał seksualnie 11 małoletnich, w tym siedem osób poniżej 15 lat.

Wszystkie ofiary ks. Mariana W. były lektorami bądź ministrantami służącymi do mszy na terenie parafii , w których sprawował on posługę. Przynajmniej u trojga z nich postępowanie księdza spowodowało wieloletnią traumę.

Były ksiądz skazany. Więzienie i zadośćuczynienie

Marian W. Wyrok dla byłego księdza

- Proces karny to jest także proces dochodzenia do pewnych przemyśleń, do pewnego dobrostanu. Na początku tego procesu pokrzywdzeni byli osobami mocno skrzywdzonymi, byli przygnieceni ciężarem tego wszystkiego, co im się stało, jednak w trakcie procesu zauważyłem, że odzyskiwali oni swoją godność i myślę, że najważniejsze w tym procesie jest to, że ludzie skrzywdzeni odzyskali swoją godność - powiedział prokurator Górny.