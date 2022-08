Jedna z głównych arterii Krakowa w remoncie. Utworzyły się spore korki

- Są utrudnia w ruchu. Szczególnie zakorkowane są drogi od południowej strony, od Wieliczki. Jeszcze nie wszyscy kierowcy wiedzą o remoncie. Na sytuację dodatkowo wpływają godziny szczytu - powiedziała we wtorek Anna Wolak z zespołu prasowego komendy miejskiej policji.

Podczas modernizacji wymienione zostanie torowisko i nawierzchnia. - Remont ma podnieść komfort przemieszczania się zarówno pasażerów komunikacji zbiorowej, jak i kierowców, ale też ma spowodować, żeby w okolicy było ciszej dzięki nowej nawierzchni - zapowiedział Michał Pyclik, rzecznik prasowy Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK).

Rondo Matecznego. Zmiana w organizacji ruchu

Od wtorku do 22 sierpnia zamknięta zostaje północna część ronda. Przejezdny w obu kierunkach będzie tylko odcinek między ulicami Kamieńskiego - Konopnicka, w południowej części ronda. Zmianie uległy lokalizacje przystanku autobusowego w kierunku centrum.

Od 23 do ok. 29 sierpnia zamknięta zostanie południowa część ronda. Ruch dwukierunkowy w relacji Konopnickiej - Kamieńskiego będzie odbywał się północną częścią. Zmieniona zostanie lokalizacja przystanku autobusowego w kierunku ul. Wielickiej.

Po zakończeniu robót na tarczy ronda, od ok. 29 sierpnia, ekipy wrócą na łącznicę - w trakcie asfaltowania będą one zamknięte. Planowane na ten czas objazdy: przy pracach na łącznicy w stronę Tischnera ulicami: Puszkarską, Walerego Sławka, Kamieńskiego, z kolei na tej w stronę Kamieńskiego przez rondo Matecznego. Remont obejmie też wybrane odcinki chodników na ul. Kamieńskiego oraz wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Puszkarskiej do ronda Matecznego.

Prace remontowe na skrzyżowaniu mają zakończyć się we wrześniu, jednak ich ostateczny termin uzależniony jest od pogody. Łączny koszt modernizacji to ponad 5,1 mln zł.