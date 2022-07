Spis treści: 01 Zakopane. Kiedy najlepsza pogoda w Tatrach?

02 Pogoda w Tatrach w lipcu. Prognoza długoterminowa

03 Pogoda w Tatrach w lipcu. Prognoza na trzeci i czwarty tydzień

04 Pogoda w Tatrach w lipcu to sporo niebezpiecznych burz

Zakopane. Kiedy najlepsza pogoda w Tatrach?

Lipiec pod względem pogody w Tatrach to miesiąc, obok czerwca, w którym przypada maksimum roczne opadów. Dlatego planując wypad w góry w tym miesiącu należy wziąć pod uwagę, że w górach łatwo o silny opad deszczowy. Choć zazwyczaj nie trwa długo, to nagły i silny charakter zjawiska sprawia, że w ciągu minuty może spaść 3 mm deszczu.

Pogoda w Tatrach w lipcu to również częste deszcze oraz mżawki. Wychodząc w góry należy koniecznie zabrać ze sobą przeciwdeszczowy zestaw ubrań. Tatry w lipcu to także groźne burze z piorunami. Te zbierają śmiertelne żniwo w te wakacje, a szczególnie niebezpiecznie jest na Giewoncie i tam, gdzie na szczyt prowadzą łańcuchy.

Kiedy jest najlepsza pogoda w Tatrach? Lipiec to zdecydowanie deszczowy miesiąc, mimo to urlopowy sezon przyciągnie tłumy turystów. Ci, którym przeszkadza deszcz, muszą poczekać do sierpnia i września, kiedy opadów jest znacznie mniej. Niemniej jednak pogoda w Tatrach w lipcu w tym roku to również sporo ciepłych dni. Kiedy będzie słonecznie?

Pogoda w Tatrach w lipcu. Prognoza długoterminowa

Pogoda w Tatrach w pierwszym tygodniu lipca przywita turystów słońcem oraz postępującym zachmurzeniem. Z każdym dniem w Tatrach chmur będzie przybywać, pojawią się również burze z piorunami. Według prognoz maksymalna temperatura wyniesie 22°C. Drugi weekend lipca - 9 i 10 - to niska temperatura do 16°C i opady deszczu.

Drugi tydzień lipca to więcej słonecznych i ciepłych dni w Tatrach. Najpierw jednak, od 11 do 13 lipca, góry będą kapryśne i należy spodziewać się chmur i opadów deszczu. Lepiej będzie przez kilka kolejnych dni - w Tatrach będzie świecić słońce i będzie ciepło, bo słupki rtęci podskoczą momentami do 25°C.

Pogoda w Tatrach w lipcu. Prognoza na trzeci i czwarty tydzień

Pogoda w Tatrach w trzecim tygodniu lipca to przewaga słońca. Większą czujność trzeba jednak zachować pod koniec tygodnia, bo niedziela w weekend 24 lipca to zapowiedź groźnych i niebezpiecznych burz. Warto sprawdzać alerty pogodowe i przełożyć ewentualny wypad w góry.

Pogoda w Tatrach w ostatni tydzień lipca to znów pogodowy miszmasz. Początek i koniec tygodnia to przewaga chmur, zapowiedź opadów deszczu, a w prognozach burzowe alerty. Najlepszy moment na wyjście w wyższe partie gór to 27 oraz 28 lipca - wtedy turystów przywita pełne słońce, temperatury sięgające 25°C oraz lekki wiatr.

Pogoda w Tatrach w lipcu to sporo niebezpiecznych burz

Planując wycieczkę w góry w lipcu, koniecznie należy uwzględnić zagrożenie związane z pojawieniem się burz, które najczęściej występują w godzinach południowych. Są o tyle groźne, że piorun może uderzyć nie tylko bezpośrednio pod chmurą, ale również w odległości kilku kilometrów od jej krawędzi i to przy czystym niebie i pełnym słońcu.

Dlatego pogoda w Tatrach w lipcu nie należy do bezpiecznych. Jeżeli tylko na niebie pojawią się pierwsze oznaki burzy, należy bezzwłocznie zejść na dół.

Gdy burza nas zaskoczy, nie wolno się chować do mokrych żlebów, pod skalne okapy ani opierać o skałę. Należy usiąść na plecaku i podkurczyć nogi zwijając się "w kłębek". Grupa turystów powinna się rozproszyć i nie siadać obok siebie.

