Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa wynikają z przeprowadzonego w maju referendum. To właśnie wtedy mieszkańcy zadecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego przed upływem kadencji.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie bip.krakow.pl, frekwencja wyniosła wówczas 29,9 proc. Jak czytamy: "Miejska Komisja ds. Referendum stwierdziła, że Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, a Prezydent Miasta Krakowa został odwołany, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów".

Za odwołaniem prezydenta opowiedziało się prawie 98 proc. głosujących.

Wybory na prezydenta Krakowa. Kiedy i o której godzinie?

Data przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa została ustalona na niedzielę 27 września.

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do 21. To właśnie wtedy mieszkańcy stolicy Małopolski będą mogli oddać głos na swojego kandydata.

W przeddzień głosowania obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza, że zabroniona jest wszelka agitacja na korzyść któregoś z kandydatów.

Wybory w Krakowie 27 września. Zamieszanie na ostatniej prostej

Kto konkretnie ubiega się o urząd prezydenta Krakowa? Zarejestrowano co prawda ośmioro kandydatów i tyle osób wyborcy zobaczą na kartach, ale na kilka dni przed wyborami doszło do zwrotu i osób ubiegających się o urząd będzie siedem.

Z czego wynika zamieszanie? Jan Hoffman wycofał się ze startu w ostatniej chwili, jednak jest już za późno na wydrukowanie nowych kart. Nazwisko Hoffmana prawdopodobnie zostanie ręcznie skreślone przez członków obwodowych komisji wyborczych.

Na listach pojawią się ostatecznie:

DREWNICKI Michał Krzysztof , lat 36, wykształcenie wyższe, członek Prawa i Sprawiedliwości, zam. Kraków, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

GIBAŁA Łukasz , lat 49, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Kraków, zgłoszony przez KWW ŁUKASZA GIBAŁY - KRAKÓW DLA MIESZKAŃCÓW;

GOSEK-POPIOŁEK Daria Iwona , lat 41, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Kraków, zgłoszona przez KW NL;

HOFFMAN Jan Krzysztof , lat 42, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Kraków, zgłoszony przez KWW JANA HOFFMANA - REFERENDUMKRK, kandydatura wycofana ;

KLIMEK Michał Grzegorz , lat 54, wykształcenie wyższe, członek Konfederacji Korony Polskiej, zam. Kraków, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA KORONY POLSKIEJ;

OWCA Aleksandra Katarzyna , lat 34, wykształcenie wyższe, członek Partii Razem, zam. Kraków, zgłoszona przez KW RAZEM;

PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga , lat 52, wykształcenie wyższe, członek Koalicji Obywatelskiej, zam. Kraków, zgłoszona przez KWW MONIKI PIĄTKOWSKIEJ - PONAD PODZIAŁAMI;

PIETRZYK Sławomir Jan, lat 75, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Kraków, zgłoszony przez KW SOCJALDEMOKRACJA POLSKA.

Kto jest uprawniony do głosowania na prezydenta Krakowa? Nie każdy weźmie udział

Do wzięcia udziału w głosowaniu są uprawnione osoby na stałe mieszkające w Krakowie, otwiera się w nowym oknie. Co ważne - w tych wyborach nie ma możliwości, by jednorazowo zmienić miejsca głosowania czy pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania.

Zgodnie z informacjami podanymi na bip.krakow.pl: "W spisach wyborców w wyborach samorządowych znajdą się wyłącznie wyborcy, którzy są ujęci w danym obwodzie głosowania na stałe".

Jeśli dana osoba mieszka na stałe w Krakowie, a nie zgłosiła tego faktu w urzędzie, konieczne jest złożenie wniosku o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.



