Jak głosowali mieszkańcy Krakowa? Gigantyczna przewaga w obu grupach

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Kobiety i mężczyźni, głosujący w wyborach prezydenckich w Krakowie, różnią się pod względem popartego kandydata - wynika z sondażu exit poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska oraz IPSOS. Według tego pierwszego badania Łukasza Gibałę poparło 61,9 proc. Krakowianek i 66,9 proc. Krakowian. Z kolei jego przeciwniczkę, Monikę Piątkowską, wskazało 38,1 proc. mieszkanek i 33,1 proc. mieszkańców miasta.

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Zamek Królewski na Wawelu, dziedziniec, zielone aleje i panorama Krakowa w kontekście wyborów prezydenckich.
Wybory prezydenckie w Krakowie. Tak głosowali mężczyźni oraz kobietyDariusz ZaródEast News

W niedzielę o godz. 21 zamknięto lokale wyborcze w Krakowie. Mieszkańcy stolicy Małopolski wybierali prezydenta miasta w II turze głosowania. Zmierzyli się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska

Wybory w Krakowie. Wyniki sondaży exit poll

Według sondaży exit poll Łukasz Gibała z wynikami 64,1 proc. (OGB) i 61 proc. (IPSOS) zwyciężył drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie.

Jego kontrkandydatka, Monika Piątkowska, zdobyła z kolei 35,9 proc. i 39 proc.

Z badania OGB wynika, że frekwencja wyniosła 42,6 proc.

Wyniki wyborów w Krakowie. Jak głosowały mieszkanki i mieszkańcy?

Z sondażu exit poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska wynika, że poparcie dla obojga kandydatów różniło się w zależności od płci wyborcy.

Łukasza Gibałę poparło 61,9 proc. Krakowianek i 66,9 proc. Krakowian. Z kolei Monikę Piątkowską wskazało 38,1 proc. mieszkanek i 33,1 proc. mieszkańców miasta.

Co więcej, z badania OGB wynika, że 53,4 proc. wszystkich głosów oddanych na Łukasza Gibałę pochodziło od kobiet, zaś 46,6 proc. od mężczyzn. Dla Moniki Piątkowskiej to odpowiednio: 58,9 proc. głosów od mieszkanek Krakowa oraz 41,1 proc. Krakowian.

Z kolei w sondażu exit poll pracowni IPSOS Na Łukasza Gibałę zagłosowało 64,7 proc. mężczyzn oraz 57,3 proc. kobiet. Na Monikę Piątkowską swój głos oddało 35,3 proc. Krakowian i 42,7 proc. Krakowianek.

Kraków wybiera prezydenta. Pokłosie odwołania Aleksandra Miszalskiego

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

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Pierwszą turę wyborów, przeprowadzoną 27 września, wygrał Łukasz Gibała, zdobywając 36,38 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów).

Głos na Gibałę oddało 93 042 wyborców, z kolei Piątkowską wskazało 76 514 mieszkańców Krakowa.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Michał Drewnicki z PiS (17,5 proc.), Aleksandra Owca z Razem (6,91 proc.) oraz Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy (4,81 proc.). Ostateczna frekwencja w wyborach wyniosła 43,5 proc.

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