W niedzielę o godz. 21 zamknięto lokale wyborcze w Krakowie. Mieszkańcy stolicy Małopolski wybierali prezydenta miasta w II turze głosowania. Zmierzyli się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

Wybory w Krakowie. Wyniki sondaży exit poll

Według sondaży exit poll Łukasz Gibała z wynikami 64,1 proc. (OGB) i 61 proc. (IPSOS) zwyciężył drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie.

Jego kontrkandydatka, Monika Piątkowska, zdobyła z kolei 35,9 proc. i 39 proc.

Z badania OGB wynika, że frekwencja wyniosła 42,6 proc.

Wyniki wyborów w Krakowie. Jak głosowały mieszkanki i mieszkańcy?

Z sondażu exit poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska wynika, że poparcie dla obojga kandydatów różniło się w zależności od płci wyborcy.

Łukasza Gibałę poparło 61,9 proc. Krakowianek i 66,9 proc. Krakowian. Z kolei Monikę Piątkowską wskazało 38,1 proc. mieszkanek i 33,1 proc. mieszkańców miasta.

Co więcej, z badania OGB wynika, że 53,4 proc. wszystkich głosów oddanych na Łukasza Gibałę pochodziło od kobiet, zaś 46,6 proc. od mężczyzn. Dla Moniki Piątkowskiej to odpowiednio: 58,9 proc. głosów od mieszkanek Krakowa oraz 41,1 proc. Krakowian.

Z kolei w sondażu exit poll pracowni IPSOS Na Łukasza Gibałę zagłosowało 64,7 proc. mężczyzn oraz 57,3 proc. kobiet. Na Monikę Piątkowską swój głos oddało 35,3 proc. Krakowian i 42,7 proc. Krakowianek.

Kraków wybiera prezydenta. Pokłosie odwołania Aleksandra Miszalskiego

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

Pierwszą turę wyborów, przeprowadzoną 27 września, wygrał Łukasz Gibała, zdobywając 36,38 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów).

Głos na Gibałę oddało 93 042 wyborców, z kolei Piątkowską wskazało 76 514 mieszkańców Krakowa.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Michał Drewnicki z PiS (17,5 proc.), Aleksandra Owca z Razem (6,91 proc.) oraz Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy (4,81 proc.). Ostateczna frekwencja w wyborach wyniosła 43,5 proc.



