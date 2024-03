Jacek Majchrowski odniósł się do zarzutów postawionych mu przez krakowską prokuraturę. Działania śledczych uważa za polityczne. - Postępowanie toczy się od lat i miało to być jakimś zamknięciem sprawy, związanej z zatrzymaniem pani prezydent K. i innych osób, związanych z urzędem. Chciałbym zwrócić uwagę na czas, kiedy to się odbywa. Prawnicy powiedzieli mi, że nigdy przedstawienie zarzutów nie odbywa się tak ad hoc, tylko trwa z reguły od kilku do kilkunastu miesięcy. To było przygotowane w czasie, kiedy nie powiedziałem jeszcze, że nie będę startować w wyborach. To miało być uderzenie, we mnie i osoby ze mną związane - wyjaśniał samorządowiec.