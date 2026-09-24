Już w niedzielę Krakowianie zadecydują, który z polityków zostanie gospodarzem ich miasta przez kolejne lata. Kto otrzyma największe poparcie mieszkańców? Jaka będzie frekwencja? I czy sondażowi faworyci faktycznie zwyciężą w I turze wyborów?

Portal 27 września zorganizuje wieczór wyborczy na stronie głównej oraz na platformie YouTube. Jego dziennikarze razem z ekspertami, czołowymi politykami z Małopolski i lokalnymi aktywistami omówią napływające wyniki i nakreślą możliwe polityczne scenariusze. Odpowiedzą na pytania internautów. Interia będzie także gospodarzem wieczoru wyborczego podczas II tury wyborów (11 października).

Interia przygotuje debatę prezydencką z udziałem dwóch kandydatów, którzy przejdą do II tury wyborów w Krakowie. Wydarzenie transmitowane na stronie głównej portalu oraz na platformie YouTube poprowadzi dziennikarski duet - Łukasz Szpyrka, otwiera się w nowym oknie i Dawid Serafin, otwiera się w nowym oknie. Kogo wybierze Kraków?

W dniu zamknięcia lokali wyborczych portal opublikuje wyniki sondaży (exit poll OGB i Ipsos). Jego reporterzy na gorąco skomentują reakcje w sztabach wyborczych i porozmawiają z rywalizującymi politykami. Publicyści Interii (Wiktor Świetlik i Przemysław Szubartowicz) wyjaśnią z kolei, co wyniki wyborów w Krakowie oznaczają dla jego mieszkańców oraz jak mogą one wpłynąć na politykę krajową.

Interia zapewni internautom jeszcze więcej ekskluzywnych materiałów dzięki ścisłej współpracy ze stacją Polsat News.