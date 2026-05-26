Ingebrigt G. prawomocnie skazany. Sąd obniżył wymiar kary

Wiktor Kazanecki

Wiktor Kazanecki

Nie dożywocie, a 25 lat więzienia. Krakowski Sąd Apelacyjny obniżył wymiar kary dla Ingebrigta G. oskarżonemu o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu w 2022 roku, a także porwanie ich córki. Wtorkowe orzeczenie jest prawomocne.

Pięciu sędziów w togach siedzi za stołem sędziowskim w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, widoczne godło Polski.
Sąd Apelacyjny w Krakowie ogłosi wyrok wobec obywatela Norwegii Ingebrigta G. £ukasz G¹gulskiPAP

W skrócie

  • Sąd Apelacyjny w Krakowie obniżył karę dla Ingebrigta G. z dożywocia do 25 lat pozbawienia wolności.
  • Ingebrigt G. został prawomocnie skazany za zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu oraz uprowadzenie ich córki w 2022 roku.
  • Proces związany z tą sprawą prowadzono z wyłączeniem jawności, a wyrok wydano we wtorek.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Krakowski sąd okręgowy w kwietniu zeszłego roku skazał Ingebrigta G. na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo w listopadzie 2022 roku w Oświęcimiu 26-latki oraz uprowadzenie ich córki. Nakazał też zapłacić po 200 tys. zł dla dziecka i ojca pokrzywdzonej.

W apelacji obrona Ingebrigta G. domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa - o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zabójstwo w Oświęcimiu. Jest prawomocny wyrok dla Ingebrigta G.

Adwokat wnioskował także o przeprowadzenie dodatkowych dowodów. Prokuratura nie odwoływała się od decyzji sądu pierwszej instancji, a w trakcie postępowania apelacyjnego zawnioskowała o utrzymanie kary wymierzonej przez sąd okręgowy.

We wtorek Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił wyrok sądu pierwszej instancji i obniżył karę do 25 lat więzienia. Rozprawa - podobnie jak w pierwszej instancji - toczyła się z wyłączeniem jawności.

Zobacz również:

27-letni Polak oskarżony w sprawie śmierci niemieckiego policjanta usłyszał wyrok
Świat

Niemiecki policjant zginął potrącony przez Polaka. 27-latek usłyszał wyrok

Tomasz Lejman
Paweł Sekmistrz
Tomasz Lejman, Paweł Sekmistrz

Ciało 26-latki znalazł 5 listopada 2022 r. w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Wyniki sekcji zwłok wykazały, że młoda kobieta zmarła w wyniku ran i wykrwawienia.

Policja rozpoczęła pościg za mężczyzną, a za 5-latką został wydany Child Alert. Ingebrigt G. został zatrzymany z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze.

W grudniu 2022 r. duński sąd zgodził się na ekstradycję Norwega do Polski. Prokuratura oskarżyła mężczyznę o zabójstwo kobiety oraz uprowadzenia dziecka. Proces rozpoczął się w grudniu 2023 r.

Zobacz również:

Lasy wokół Palmir to miejsce jednych z najtragiczniejszych zbrodni z okresu II wojny światowej
Polska

IPN ogłasza odkrycie w Palmirach. Natrafiono na szczątki ofiar

Michał Blus
Michał Blus


"Wydarzenia": Awantura o mozaikę. Interweniował konserwator zabytkówPolsat News

Najnowsze