W skrócie Policja w Krakowie odnotowała jedno naruszenie ciszy wyborczej związane z agitacją na portalu społecznościowym i prowadzi czynności w tej sprawie.

Przewodniczący lokalnej komisji wyborczej potwierdził, że głosowanie przebiega spokojnie i nie odnotowano innych zakłóceń poza wspomnianym incydentem.

Wyborcy mogą głosować do godziny 21, a jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska większości, druga tura zaplanowana jest na 11 października.

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- Krakowska policja odnotowała do południa jedno zakłócenie ciszy wyborczej podczas trwających w niedzielę przedterminowych wyborów na prezydenta miasta - przekazał PAP rzecznik miejskiej komendy Piotr Szpiech.

Funkcjonariusze dostali zgłoszenie związane z agitacją wyborczą we wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym. Rzecznik zapewnił, że policja będzie sprawdzać, kto jest autorem wpisu.

Wybory w Krakowie. Incydent podczas ciszy wyborczej, policja bada sprawę

W niedzielę przedstawiciele MKW przypomnieli, że w trakcie ciszy wyborczej dozwolone jest np. informowanie o technicznych zasadach głosowania czy podawanie komunikatów urzędowych, natomiast zakazane jest jakiekolwiek publiczne zachęcanie do głosowania na konkretnego kandydata. Zwrócili uwagę, że według przepisów wyborczych za np. podanie informacji o sondażu wyborczym grozi kara grzywny do miliona złotych.

Według przewodniczącego MKW w Krakowie Krzysztofa Dyla, samo głosowanie przebiega spokojnie, bez zakłóceń, a komisje obwodowe nie zgłosiły żadnych zakłóceń.

Lokale wyborcze otworzyły się punktualnie o godz. 7 rano. Dyla dodał, że wyjątkiem zaakceptowanym wcześniej przez Komisję były takie miejsca, jak np. szpitale, gdzie ze względów organizacyjnych placówek zgodzono się na późniejszą porę rozpoczęcia wyborów.

Jednocześnie Dyla przekazał, że w tych wyborach nie są zbierane dane na temat frekwencji. Jak wyjaśnił, wynika to z przepisów dotyczących powtórnych wyborów i wytycznych komisarza.

Kraków wybiera. Jak poprawnie oddać głos na kandydata na prezydenta miasta?

Na karcie do głosowania jest osiem nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, należy wpisać znak "x" przy nazwisku jednego z kandydatów. Głos oddany przy Janie Hoffmanie będzie nieważny, ponieważ zrezygnował on ze startu w wyborach. W lokalach wyborczych znajdują się informujące o tym obwieszczenia.

Głosowanie potrwa do godz. 21. Przewodniczący Krzysztof Dyl szacuje, że ok godz. 22 protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godz. 3 a 4 rano. Wyniki będą wywieszone na drzwiach magistratu. Kolejne informacje Miejska Komisja Wyborcza przekaże ok. godz. 17.

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego. Jeżeli w wyniku głosowania w niedzielę żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, dwa tygodnie później, 11 października, dwie osoby z najwyższym wynikiem zmierzą się w II turze.