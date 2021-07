"Hymn Wodociągów Krakowskich" hitem internetu. Spółka go nie zamawiała

W połowie lutego Wodociągi Miasta Krakowa obchodziły 120-lecie istnienia. Jednym z elementów świętowania była uroczysta msza święta w kościele pw. Najświętszego Salwatora.

Podczas nabożeństwa, którego gościem był prezydent stolicy Małopolski Jacek Majchrowski, przekazano Wodociągom nowy sztandar. Z kolei po mszy odśpiewano utwór "Czułe H2O".

"Czułe H2O"

Mszę na żywo można było oglądać w internecie, gdyż w Polsce panowała wówczas trudniejsza sytuacja epidemiczna niż obecnie, przez co nie każdy mógł dotrzeć do świątyni. Transmisja kosztowała krakowską spółkę 37,5 tys. zł.

Reklama

Nagranie z uroczystości przez kolejne miesiące nie zbierało wielu wyświetleń w sieci. Zmieniło się to teraz, gdy internauci zainteresowali się piosenką wykonaną tuż po niej. Wokalistka w "Czułym H2O" śpiewa m.in.:

By się mogła zrodzić miłość

Z tej młodości, z tej urody

By się ślubne stroje szyło

Trzeba garstkę żywej wody

(...)



Na początku była woda

Czułe H2O

Żeby miłość wstała z martwych

Do młodości, do urody

Do rajskiego gardenparty

Trzeba wiecznie żywej wody

I wędrówki bez gumiaków

Po tym modrym oceanie

Śladem wodno-błotnych ptaków

Śladem Boga chodź, kochanie

Krakowskie wodociągi: Nie zamawialiśmy "hymnu"

Wycinek z nagrania nabożeństwa, z samym odśpiewaniem "Czułego H2O", zdobywa coraz większą popularność pod nazwą "Hymn Wodociągów Krakowskich". W chwili publikacji tego artykułu ma ponad 50 tys. odtworzeń.

Wideo youtube

Okazuje się jednak, że Wodociągi Miasta Krakowa... nie zamawiały żadnego "hymnu". - Takim mianem nazwano ten utwór w internecie. Piosenkę napisano wcześniej. Nie wiemy, czy było to pierwsze jej wykonanie - powiedział polsatnews.pl Robert Żurek, rzecznik miejskiej spółki.

Dodał, że Wodociągi z humorem podchodzą do sytuacji, w której piosenka "zaczyna żyć w sieci własnym życiem". - Skoro utwór jest tytułowany "hymnem Wodociągów", zastanawiamy się, czy sami go nie udostępnimy - przekazał Robert Żurek.

Rzecznik potwierdził również, że koszt całej oprawy muzycznej, której częścią była piosenka "Czułe H2O", wyniósł 3,6 tys. zł.