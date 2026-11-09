W skrócie Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zawnioskował o nadanie Honorowego Obywatelstwa miasta Krakowa dwóm policjantom, którzy obezwładnili zamachowca w centrum miasta.

Radni popierają wniosek, ale muszą rozwiązać kwestie proceduralne, dotyczące limitu wyróżnień na kadencję oraz terminu składania wniosków, który już upłynął.

W sobotniej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwaj policjanci, którzy ujęli sprawcę i przebywają w szpitalu.

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- Intuicyjnie czuję, że wszyscy, jak tu się znajdujemy na komisji, jesteśmy za przyznaniem honorowego obywatelstwa bohaterskim policjantom - powiedział na poniedziałkowej komisji głównej Jakub Kosek, przewodniczący rady miasta Krakowa.

Z wnioskiem o uhonorowanie starszego posterunkowego Jakuba Kulika i starszego posterunkowego Artura Morańskiego wystąpił prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Decyzja prezydenta to pokłosie sobotnich wydarzeń, do jakich doszło w sobotę w centrum Krakowa.

Po południu na Rynku Głównym w Krakowie doszło do tragicznej w skutkach strzelaniny. W jej wyniku życie straciło sześć osób, a kolejne 16 znalazło się w szpitalu.

Sprawcą okazał się pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego Michał Oksiński. Zanim zamachowiec ruszył w drogę do Krakowa, zastrzelił wcześniej swojego ojca, matkę i siostrę.

Wśród rannych znalazło się dwóch policjantów, którzy pomogli ująć zamachowca. Funkcjonariusze przeszli operacje, a ich stan jest ciężki, ale stabilny. Obaj zostali wybudzeni ze śpiączki.

Honorowe obywatelstwo dla policjantów. Decyzja radnych

W poniedziałek komisja główna Rady Miasta Krakowa jednogłośnie przyznała, że należy poprzeć wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa Krakowa. Mimo zgodności radnych, punkt ten nie trafił jeszcze do oficjalnego porządku obrad z przyczyn proceduralnych. Przeszkody mają zostać rozwiązane w ciągu tygodnia.

Problem stanowią zapisy uchwały regulującej przyznawanie wyróżnienia. Obowiązujący przepis nakłada limit maksymalnie pięciu honorowych obywatelstw na jedną kadencję (do tej pory przyznano trzy), a także wymaga złożenia wniosku do 31 marca danego roku - termin ten już upłynął.

- Dlatego obrady naszej komisji zostaną zawieszone do czasu sesji. Do tego czasu urzędnicy przygotowują formalne rozwiązania. Jak to nastąpi, to ten punkt zostanie wprowadzony - powiedział przewodniczący Kosek.

Radny zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz.

- Zgodnie z uchwałą na przyznanie honorowego obywatelstwa muszą się zgodzić także sami zainteresowani. A z informacji, którą posiadam, nie można się z nimi na ten moment spotkać ze względu na stan zdrowia - dodaje.

Najbliższa sesja odbędzie się 18 listopada.

Zamach w Krakowie. Kim jest starszy posterunkowy Jakub Kulik?

Jednym z policjantów, który brał udział w schwytaniu sprawcy zamachu w Krakowie, jest pochodzący z Bielska-Białej starszy posterunkowy Jakub Kulik. "Dziennik Polski" poinformował, że to on podszedł do zamachowca i oddał w jego kierunku strzały, a następnie osunął się na ziemię.

Nagranie z jego heroicznego zachowania obiegło sieć.

Jakub Kulik ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej w klasie o profilu ratowniczym. Jest ponadto byłym żołnierzem 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego, który wchodzi w skład 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa.

Policjant od dekady jest również druhem Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach, dzielnicy Bielska-Białej. "Dziennik Polski" ujawnił, że dwa lata temu się ożenił i ma małe dziecko.

Artur Morański brał udział w zatrzymaniu zamachowca z Krakowa. Co wiemy o policjancie?

Drugim z rannych policjantów jest starszy posterunkowy Artur Morański, który - jak podał serwis sadeczanin.info - sprawił, że napastnik z Krakowa padł na ziemię. Informacjami na temat policjanta oraz jego bohaterskiej postawy podzielił się na Facebooku burmistrz gminy Muszyna Jan Golba. Jak ujawnił, Morański pochodzi ze wsi Powroźnik (woj. małopolskie).

"Z naszej strony należy się ogromny szacunek i wdzięczność dla tych młodych ludzi, którzy bez wahania położyli na szali swoje zdrowie i życie, aby ratować życie innych. Tylko nieliczni, przy takim bezpośrednim zagrożeniu życia (determinacja sprawcy i nieproporcjonalne uzbrojenie) byliby zdolni do takiego poświęcenia i heroizmu. Życzmy im szybkiego powrotu do zdrowia i pamiętajmy o ich odwadze" - napisał Golba, dołączając do wpisu zdjęcie funkcjonariusza.

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