W skrócie Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ewakuowali osoby z Orlej Perci, które zignorowały ostrzeżenia o pogodzie i samotnie wybrały się w góry.

Grupa nastolatków rozdzieliła się podczas burzy i nie była w stanie bezpiecznie zejść o własnych siłach, dlatego konieczna była trzykrotna interwencja śmigłowca.

Po akcji ratunkowej TOPR zaapelowało o konieczność odpowiedniego planowania wycieczek górskich pod opieką przewodników.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Grupa nastolatków wybrała się w poniedziałek na wędrówkę w rejonie Orlej Perci. Ponieważ warunki pogodowe panujące na szlakach były tego dnia bardzo trudne, szybko okazało się, że turyści nie będą w stanie zejść o własnych siłach.

Na pomoc wezwano ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Tatry. Trzy akcje ratunkowe na Orlej Perci jednego dnia

"O godzinie 14.42 do centrali TOPR wpłynęło zgłoszenie od trójki młodych turystów z rejonu wierzchołka Kozich Czub. Przekazali oni informację, że znajdują się na grani i nie są w stanie kontynuować wycieczki. Są wyczerpani i przemoczeni po przejściu burzy" - poinformowało TOPR w komunikacie.

Na miejsce wysłano śmigłowiec, którym ewakuowano turystów. Chwilę później ratownicy dostali kolejne zgłoszenie.

"Godzina 15.17 - kolejne zgłoszenie od dwójki turystów również z rejonu Kozich Czub. Nie są w stanie bezpiecznie zejść w dół. Ratownicy ponownie polecieli na miejsce śmigłowcem i przy użyciu wciągarki ewakuowali turystów na pokład i przewieźli do Zakopanego" - przekazano.

Na tym się jednak nie skończyło. "Godzina 16.54 - turystka zgłasza do centrali, że znajduje się w okolicy Koziej Przełęczy, jest wyczerpana i nie jest w stanie iść dalej" - informuje TOPR.

Ratownicy po raz kolejny uruchomili śmigłowiec i polecieli na ratunek. Po dotarciu na miejsce okazało się, że oprócz zgłaszającej, są tam jeszcze dwie inne osoby, które również potrzebują pomocy.

Całą trójkę wciągnięto na pokład śmigłowca i przewieziono na lądowisko w Zakopanem.

Poszli w góry bez opieki. Zaskoczyła ich burza

Z ustaleń TOPR wynika, że wszyscy poszkodowani byli uczestnikami jednej wycieczki.

"Ze względu na fakt, że turyści byli nieletni i okoliczności wskazywały, że są członkami zorganizowanej wycieczki na lądowisko wezwano patrol policji w celu ustalenia szczegółów" - wskazano.

"Cała grupa rozproszyła się w trakcie przechodzącej burzy w rejonie Orlej Perci. Przemoczeni i wyczerpani nastolatkowie bez właściwej opieki znaleźli się w trudnych warunkach atmosferycznych w wysokogórskim terenie" - czytamy.

Chociaż wszyscy uczestnicy wędrówki zostali bezpiecznie ewakuowani i skończyło się tylko na strachu, o sprawie powiadomiono policję.

Według ratowników całej sytuacji można było uniknąć, gdyby "cel wycieczki został dostosowany do umiejętności uczestników i panujących warunków atmosferycznych".

Przypomnieli, że "fala upałów i związane z tym zagrożenie burzami było prognozowane od kilku dni".

Apel ratowników TOPR

W związku z tym Toprowcy zaapelowali do osób dorosłych i opiekunów grup o właściwe planowanie wycieczek w Tatry.

"Przypominamy, że wszystkie zorganizowane wycieczki piesze, w których uczestniczą dzieci i młodzież szkolna szkół podstawowych i ponad podstawowych mogą przebywać na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego tylko pod opieką wykwalifikowanych przewodników tatrzańskich" - podkreślono.

"Przewodnik przekazuje wiedzę o odwiedzanym terenie, zasadach zachowania się w górach oraz dba o bezpieczeństwo uczestników wycieczki. Może również doradzić w wyborze trasy, uwzględniając możliwości podopiecznych i warunki panujące w górach" - wyjaśniają ratownicy.





Rośnie poparcie dla Nawrockiego. Domański w ''Graffiti'' o przyczynie: Prawdopodobnie niepotrzebne napięcie w relacjach z Ukrainą Polsat News