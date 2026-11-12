W skrócie Samochód osobowy spadł z wiaduktu na ulicę Wita Stwosza w Krakowie w czwartek rano po godzinie 6.

Kierujący pojazdem mężczyzna został przetransportowany do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległy cztery latarnie, a ruch na pobliskich drogach po chwilowych utrudnieniach został przywrócony.

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Do groźnego wypadku doszło w czwartek rano w Krakowie. Samochód osobowy jadący aleją 29 Listopada spadł z wiaduktu na jezdnię ulicy Wita Stwosza. Zdarzenie miało miejsce po godz. 6, a na miejsce skierowano służby ratunkowe i policję.

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Jak przekazała krakowska policja, kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w elementy infrastruktury drogowej. Następnie pojazd spadł na ul. Wita Stwosza.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Według funkcjonariuszy jego obrażenia nie zagrażają życiu. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.

Kraków. Samochód spadł z wiaduktu, uszkodzone cztery latarnie

Wypadek spowodował również uszkodzenia infrastruktury drogowej. Jak poinformował Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zniszczone zostały cztery latarnie znajdujące się na wiadukcie.

Jak nieoficjalnie ustalił Polsat News, samochodem marki BMW kierował mężczyzna, który najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Więcej szczegółów dotyczących wypadku przekazał st. asp. Maciej Podymkiewicz z krakowskiej straży pożarnej.

- Kierowca pojazdu BMW staranował znak drogowy, a następnie zjechał z nasypu. Ranny kierowca został zabrany do szpitala - przekazał Polsat News st. asp. Maciej Podymkiewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Na miejscu pozostał patrol policji. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności wypadku.

Kraków. Przywrócono ruch po wypadku na wiadukcie

Bezpośrednio po wypadku zamknięto ulicę Wita Stwosza w kierunku alei 29 Listopada. Utrudnienia występowały również na alei 29 Listopada w kierunku centrum Krakowa.

Według późniejszych informacji przekazanych Polsat News przez rzecznika straży pożarnej droga jest już przejezdna. Pracownicy drogowi mają zająć się naprawą uszkodzonej infrastruktury.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zapowiedział, że będzie na bieżąco informował o zmianach w organizacji ruchu.



