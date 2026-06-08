Nazwisko kandydatki Nowej Lewicy na urząd prezydenta Krakowa ogłosił w poniedziałek przewodniczący małopolskich struktur partii Ryszard Śmiałek.

Start Darii Gosek-Popiołek w nadchodzących wyborach ogłoszono przed godziną 18:00 na wiecu, który miał miejsce w dawnej stolicy Polski.

Kraków. Daria Gosek-Popiołek kandydatką na urząd prezydenta miasta

Następnie posłanka wygłosiła krótkie przemówienie.

- Nasze miasto potrzebuje dobrego gospodarza, który będzie potrafił działać szybko i zdecydowanie - powiedziała Gosek-Popiołek.

Według Gosek-Popiołek przed Krakowem stoją takie wyzwania, jak m.in.: deficyt budżetowy, plany inwestycyjne, rozwój komunikacji miejskiej i kształtowanie cen biletów, ceny mieszkań, rosnące koszty życia, "patodeweloperka" czy niekontrolowany rynek najmu krótkoterminowego. - I w końcu najważniejsze, jak poprawić jakość i komfort życia mieszkańców i mieszkanek - dodała.

- Na te wszystkie pytania nowy prezydent musi mieć gotowe odpowiedzi, bo Kraków nie może dłużej czekać. Nasze miasto potrzebuje dobrego gospodarza, który będzie potrafił działać szybko i zdecydowanie. I który będzie potrafił współpracować przede wszystkim z mieszkańcami, ale również z radą miasta, bo to przez nią będą przechodzić wszystkie najważniejsze dla Krakowa decyzje - powiedziała Gosek-Popiołek.

Wybory na prezydenta Krakowa. Wydłuża się lista potencjalnych kandydatów

Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Aleksandra Owca (Razem), Michał Drewnicki (PiS), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber.

Łukasz Gibała - który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego - poinformował pod koniec maja, że decyzję o ewentualnym starcie w przyspieszonych wyborach podejmie za 2-3 tygodnie po konsultacjach ze swoimi współpracownikami.

Start w wyborach rozważa też Rafał Sonik. Pochodzący z Krakowa przedsiębiorca i rajdowiec poinformował, że propozycję starania się o ten urząd miał otrzymać od otoczenia Koalicji Obywatelskiej, ale pozostałby kandydatem niezależnym.

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum Aleksandra Miszalskiego. Data wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.





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