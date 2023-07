- Zdecydowałam się na taki krok, bo PKL i Zakopane nas ignorują. To pole jest z dziada pradziada mojej rodziny. Nasz dziadek w czasie komuny nie został wywłaszczony, nie ma aktu wywłaszczenia - mówi Jadwiga Gąsienica-Byrcyn, która zablokowała trasę. - Postanowiliśmy przegrodzić szlak i w ten sposób walczyć o swoje. Bo czujemy się pokrzywdzeni, jest to piękny teren w centrum Zakopanego, a my nie mamy z tego nic, tylko dużo śmieci - dodała, cytowana przez "Gazetę Krakowską".