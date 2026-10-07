W skrócie Sąd zabronił Monice Piątkowskiej rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat rzekomych zwolnień grupowych po wygranej Łukasza Gibały i nakazał publikację sprostowań.

Wniosek o przeprosiny i przekazanie pieniędzy na rzecz organizacji pożytku publicznego został przez sąd oddalony, a pełnomocnik Piątkowskiej zapowiedział możliwe zażalenie na decyzję sądu.

W II turze wyborów prezydenta Krakowa zmierzą się Łukasz Gibała, który zdobył 36,38 proc. głosów oraz Monika Piątkowska z wynikiem 29,91 proc. w pierwszej turze.

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W ogłoszonym w środę postanowieniu Sąd Okręgowy zakazał kandydatce na prezydenta Krakowa Monice Piątkowskiej rozpowszechniania nieprawdziwych informacji sugerujących, że jej kontrkandydat Łukasz Gibała po dojściu do władzy dokona zwolnień grupowych w urzędzie miasta.

Sędzia nakazał jej również publikację sprostowań dotychczasowych wypowiedzi. Kandydatka ma je opublikować w serwisach społecznościowych oraz za pośrednictwem TVP i Radia Kraków.

Zarazem sąd nie uwzględnił wniosku sztabu Gibały o przeproszenie oraz o przyznanie kwoty pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego uznając, że nie ma do tego podstaw.

Monika Piątkowska z sądowym zakazem. Chodzi o słowa o Łukaszu Gibale

Pełnomocnik Gibały Łukasz Szczepan powiedział dziennikarzom po ogłoszeniu postanowienia, że jest ono dla niego satysfakcjonujące. Z kolei pełnomocnik Piątkowskiej Rafał Rozwadowski zapowiedział, że prawdopodobnie będzie zażalenie na postanowienie sądu.

Wypowiedź Piątkowskiej, której dotyczy środowe postanowienie sądu, padła podczas debaty TVP i Radia Kraków, która odbyła się 22 września, kilka dni przed I turą wyborów.

Kandydatka na prezydenta miasta powiedziała wówczas, że "jeśli mówimy o zwolnieniach na poziomie 20-15 proc., bo tak pan radny komunikuje, to jest to znacznie więcej niż tylko kadra zarządzająca; to są po prostu zwolnienia grupowe".

Wybory w Krakowie. Seria sądowych batalii

Był to kolejny pozew Łukasza Gibały, który sąd rozpatrywał w trybie wyborczym. W poniedziałek na wniosek komitetu Gibały Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie informacji dotyczących sposobu głosowania Łukasza Gibały w radzie miasta.

W środę Sąd Apelacyjny utrzymał to postanowienie w mocy, dodatkowo zobowiązując kandydatkę do publikacji sprostowania również na stronie internetowej Polsat News - stacji, gdzie padły zaskarżone słowa.

Natomiast w miniony piątek Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił pozew w trybie wyborczym złożony przez komitet wyborczy Moniki Piątkowskiej i nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej rzekomej powyborczej współpracy z radnymi KO. W środę Sąd Apelacyjny w Krakowie utrzymał w mocy to postanowienie.

W niedzielę odbędzie się II tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała, radny miejski i przedsiębiorca (36,38 proc. głosów w I turze) oraz senator Koalicji Obywatelskiej, prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów w I turze).

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta.



