Góra śmieci na popularnym szlaku. Władze TPN oburzone zachowaniem turystów

Maciej Olanicki

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają turystom, że na jego terenie i tuż przy granicach nie ma koszy na śmieci, a porzucanie odpadów jest zabronione. W mediach społecznościowych TPN pojawiły się zdjęcia odpadków pozostawionych przez turystów przy wejściu na szlaki. "Ktoś uznał, że obok góry śmieci rozłoży jeszcze kabanosy" - przekazał TPN.

Pojemnik na odpady otoczony dużą ilością porzuconych śmieci, w tym plastikowych butelek, puszek i opakowań, zalegających na śniegu. W tle widać drewniane ogrodzenie oraz zaśnieżony chodnik, po którym przechodzą ludzie. Na śniegu leżą również kilka poma...
Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują do turystów w sprawie porzucanych śmieciTatrzański Park Narodowy/Facebookmateriał zewnętrzny

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego opublikowały zdjęcia góry śmieci pozostawionych przez turystów okolicach Kuźnic. W miejscu porzucenia odpadów, podobnie jak w całym parku i na jego obrzeżach, nie ma koszy na odpady - odwiedzający są zobowiązani do zabrania ich ze sobą i umieszczenia w przeznaczonych do tego pojemnikach.

"Prosimy, nie róbcie tego! Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt. I wydawałoby się, że to oczywiste - nie rzucajmy śmieci 'pod płot'. To, że ktoś wcześniej zostawił śmieci, nie usprawiedliwia dokładania kolejnych. Śmieci są realnym zagrożeniem dla zwierząt" - apelują władze Tatrzańskiego Parku Narodowego.

    "Kuźnice to już teren Tatrzańskiego Parku Narodowego - tuż obok tego miejsca znajduje się punkt wejścia na szlaki. Można tu spotkać dzikie zwierzęta. Tymczasem ktoś uznał, że obok góry śmieci rozłoży jeszcze kabanosy…" - zwraca uwagę kierownictwo.

    Góra śmieci w Tatrzańskim Parku Narodowym. Władze mają ważny apel do turystów

    Brak koszy na śmieci w TPN nie jest dziełem przypadku czy zaniedbania, lecz umyślną decyzją. Mniejsze zwierzęta zwabione zapachem śmieci dostają się do wnętrza butelek, skąd nie potrafią się wydostać i giną.

    W przypadku większych zwierząt, jak lisy, łanie i niedźwiedzie, porzucanie śmieci kończy się utratą lęku przed ludźmi, co w przyszłości przełoży się na poszukiwanie pokarmu w pobliżu szlaków i domów.

      "Pożywiając się przy takich 'znaleziskach' zwierzęta połykają sporą ilość tworzyw sztucznych. Śmieciowy pokarm może stać się przyczyną ich śmierci" - przypominają władze TPN.

      W Tatrzańskim Parku Narodowym nie można zamontować koszy. Ucierpiałyby zwierzęta

      Rozwiązania nie stanowi zainstalowanie w TPN pojemników na śmieci z dodatkowymi zabezpieczeniami. Według pracowników parku nawet jeśli opróżnia się je z "największą starannością i dużą częstotliwością", a turyści nie zostawiają odpadków w ich sąsiedztwie, to zapach śmieci nadal wabi zwierzęta.

      "Brak koszy nie usprawiedliwia decyzji o rzucaniu śmieci pod nogi. Śmieci wyrzucajmy w miejscach do tego przeznaczonych" - apelują przedstawiciele parku.

