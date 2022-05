Głośna libacja. 15-latek zaatakował kobietę, która zwróciła mu uwagę

Rzecznik komendy powiatowej w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka poinformowała, że zgłoszenie o awanturze nad zbiornikiem wodnym Kruki napłynęło w piątek wieczorem.

- Funkcjonariusze dojeżdżając na miejsce zauważyli szarpiącą się trójkę osób. Uspokoili ich. 39-latka powiedziała, że wypoczywała ze swym partnerem nad wodą. Nieopodal rozłożyła się grupa nastolatków, którzy głośno się zachowywali. Para zwróciła im uwagę. Wtedy jeden z nastolatków zaczął się wulgarnie do nich odzywać. Para postanowiła odejść. Wówczas 15-latek, podbiegł do kobiety i kopnął ją. Doszło do szarpaniny - zrelacjonowała rzecznik.

15-latek miał 1,2 promila alkoholu

Policjanci zbadali trzeźwość agresywnego nastolatka. Miał 1,2 promila alkoholu. Trafił pod opiekę matki. Małgorzata Jurecka powiedziała, że chłopiec stanie przed sądem rodzinnym.

- Przypominamy rodzicom, że czas spędzany poza domem przez nastolatków, może stać się okazją do eksperymentowania z papierosami, alkoholem czy narkotykami. W przypadku osób do 18 roku życia takie zachowanie stanowi przejaw demoralizacji. Apelujemy do rodziców, by podczas wychowywania zwracali uwagę na szacunek do prawa oraz norm społecznych - powiedziała Jurecka.