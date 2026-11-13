Gibała zwrócił się do Tuska, "pilna prośba". Ma poparcie parlamentarzystów

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zwrócił się z pilną prośbą do premiera Donalda Tuska. Apel, poparty przez krakowskich parlamentarzystów, dotyczy pomocy finansowej w wyposażeniu Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta. Mowa o kwocie 10 mln złotych. Wniosek to pokłosie tragicznej strzelaniny na Rynku Głównym.

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Prezydent Krakowa Łukasz Gibała i premier Donald Tusk
Kraków. Łukasz Gibała z pilną prośbą do Donalda Tuska. W tle strzelaninaKuba Stezycki / Jakub Porzycki / ReutersAgencja FORUM

W skrócie

  • Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zwrócił się do premiera Donalda Tuska o przyznanie 10 mln zł z budżetu państwa na wyposażenie Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta.
  • Apel prezydenta Gibały w sprawie dofinansowania centrum bezpieczeństwa uzyskał poparcie krakowskich parlamentarzystów z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz Centrum.
  • Wniosek o fundusze ma związek z tragicznym atakiem na Rynku Głównym, w którym 7 listopada zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych w wyniku strzelaniny.
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"Zwróciłem się do premiera Donalda Tuska, otwiera się w nowym oknie z pilną prośbą o przyznanie z budżetu państwa 10 mln zł na wyposażenie budowanego Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta" - poinformował prezydent Krakowa, otwiera się w nowym oknie Łukasz Gibała, otwiera się w nowym oknie.

Kraków. Łukasz Gibała z pilnym apelem do Donalda Tuska

"Miejsce to skupi dyspozytorów Centrum Zarządzania Kryzysowego, policji, straży pożarnej i straży miejskiej, co znacznie ułatwi koordynację interwencji. Ostatnie wydarzenia pokazują, jak ważna jest łączność i odpowiednia wymiana informacji" - przekazał Gibała.

Apel został poparty przez krakowskich parlamentarzystów - senator Monikę Piątkowską, otwiera się w nowym oknie z Koalicji Obywatelskiej oraz posłów: Darię Gosek-Popiołek, otwiera się w nowym oknie z Nowej Lewicy, Rafała Komarewicza, otwiera się w nowym oknie z Centrum oraz Jerzego Meysztowicza, otwiera się w nowym oknie z KO. Piątkowska i Gosek-Popiołek były konkurentkami Gibały w walce o fotel prezydenta miasta.

"Bezpieczeństwo mieszkańców jest i będzie naszym priorytetem" - podkreślił prezydent Krakowa.

Strzelanina w Krakowie. Miasto reaguje po zamachu

Ruch Łukasza Gibały ma związek z atakiem, do którego doszło w sobotę 7 listopada doszło na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni zamachowiec, Michał Oksiński, otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

W wyniku strzelaniny życie straciło sześć osób, a kolejne 16 w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Do placówek medycznych zostali przewiezieni także dwaj policjanci, którzy ryzykując własnym życiem, zatrzymali zamachowca. Napastnik w poniedziałek nad ranem zmarł w szpitalu.

Bezpośrednio po zamachu w Krakowie ogłoszono żałobą, która trwała do 11 listopada. W poniedziałek wieczorem odbył się Marsz Ciszy. Mieszkańcy oddali hołd ofiarom zamachowca. W wydarzeniu wzięli udział Karol Nawrocki, otwiera się w nowym oknie i Donald Tusk.

Łukasz Gibała zawnioskował wcześniej o uhonorowanie bohaterskich funkcjonariuszy, którzy ujęli Oksińskiego.

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Dorota Hilger
Dorota Hilger


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