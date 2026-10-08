W skrócie Łukasz Gibała zażądał sprostowania od ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego po jego wypowiedzi na temat kandydata.

Radosław Sikorski podczas poparcia dla Moniki Piątkowskiej zasugerował, że sąd uznał Gibałę za kłamcę lub mitomana. Decyzja ma zostać ogłoszona w piątek rano.

Pełnomocnik Gibały argumentował, że wypowiedź szefa MSZ naruszyła dobra osobiste. Adwokat ministra twierdził, że mieści się ona w ramach debaty publicznej.

W II turze wyborów prezydenta Krakowa w niedzielę zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

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W czwartek po południu krakowski sąd okręgowy rozpoznał wniosek komitetu Łukasza Gibały, ale odroczył wydanie postanowienia - orzeczenie zostanie ogłoszone w piątek o godz. 7.

Pozew dotyczył słów, które padły w sobotę, kiedy szef MSZ towarzyszył kandydatce na prezydenta Krakowa Monice Piątkowskiej podczas spotkania z mieszkańcami w Nowej Hucie. W trakcie wystąpienia odniósł się do wcześniejszej decyzji sądu, który nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie słów o radnych Koalicji Obywatelskiej.

Zachęcając do głosowania na Piątkowską jako, jak mówił, "osobę sprawdzoną", Sikorski powiedział, że mieszkańcy mają wybór między kimś "o kim sąd już stwierdził, że jest kłamcą lub mitomanem".

Wybory prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała pozwał szefa MSZ, żąda sprostowania

Pełnomocnik komitetu Łukasza Gibały, radca prawny Rafał Zontek, przekonywał na rozprawie, że słowa te wykraczały poza akceptowalny sposób prowadzenia debaty publicznej, a postanowienie sądu, do którego odwoływał się wicepremier, nie uprawniało do stwierdzenia, że Gibała jest "kłamcą lub mitomanem".

- Te dwa sformułowania, pomijając powołanie się na autorytet sądu, naruszają dobra osobiste - podkreślał. Dodał, że komitet wnosi zarówno o publikację sprostowania, jak i przeprosin.

Reprezentujący ministra adwokat Rafał Rozwadowski wnosił o oddalenie wniosku, argumentując, że wypowiedź była oceną i interpretacją decyzji sądu o sprostowaniu słów przez Gibałę. Dodawał, że sformułowanie było przykładem manifestu politycznego i mieściło się w dopuszczalnym dyskursie debaty publicznej, której język jest kategoryczny, ostry i wyrazisty.

- Ten kontekst jest ewidentny, dotyczy imprezy, która ma charakter polityczny, formułowania pewnych apeli, wniosków, ocen - mówił prawnik.

Sędzia Zbigniew Zgud pytał obie strony, czy byłyby skłonne rozwiązać spór w sposób polubowny, zamiast wydawania postanowienia sądowego. Przedstawiciel komitetu Gibały, Łukasz Szczepan, oznajmił jednak, że w sądzie stara się o orzeczenie sprostowania, aby odbiorcy, którzy usłyszeli skarżone słowa, dowiedzieli się, że były nieprawdziwe.

Kraków. Sąd sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi

W ubiegły piątek sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej współpracy z radnymi KO. Sprawa dotyczyła radiowego wywiadu Gibały, w którym powiedział, że zgłosiło się do niego sześcioro radnych KO deklarujących otwartość na współpracę z nim po ewentualnej wygranej w wyborach prezydenta Krakowa. W reakcji na tę wypowiedź w czwartek wszystkich 19 krakowskich radnych KO podpisało oświadczenia, zaprzeczając tym doniesieniom.

Jest to piąte postępowanie w trybie wyborczym, jakie odbywa się w krakowskim sądzie okręgowym w związku z wypowiedziami, jakie padły z ust kandydatów na prezydenta Krakowa. Dwa, na mocy których Łukasz Gibała i Monika Piątkowska muszą opublikować sprostowania, są już prawomocne.

Kraków. Wybory prezydenta. Kiedy II tura?

W niedzielę w Krakowie odbędzie się II tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała, radny miejski i przedsiębiorca (36,38 proc. głosów w I turze) oraz senator Koalicji Obywatelskiej, prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów w I turze).

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta.



