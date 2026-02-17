Finał obławy na nożownika w Zakopanem. Nowe informacje policji

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Obława na nożownika, który w poniedziałek miał ranić mieszkankę zakopiańskiej Olczy, została zakończona. Nikogo nie zatrzymano. - Obecnie weryfikujemy szczegóły zgłoszenia, czy do zdarzenia doszło w sposób, w jaki zostało opisane - przekazał Interii st.asp. Maciej Kasprzycki, rzecznik KPP w Zakopanem. - Analizowane są różne hipotezy - dodał.

Radiowozy policyjne z włączonymi światłami błyskowymi zaparkowane na ulicy nocą, otoczenie odgrodzone taśmą, widoczna jest silna obecność policji.
Policja zakończyła obławę za nożownikiem w Zakopanem. Zdj. ilustracyjneAliaksandr ValodzinEast News

W skrócie

  • Policja zakończyła obławę na nożownika w Zakopanem, nikogo nie zatrzymano.
  • Trwa weryfikacja zgłoszenia i analizowane są różne hipotezy dotyczące zdarzenia.
  • Zgłoszenie rannej kobiety zostało przyjęte w poniedziałek, poszkodowaną zabrano do szpitala.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W poniedziałek małopolska policja podała informację o zgłoszeniu od kobiety z Zakopanego, która, wracając około godz. 18 do domu, miała zostać zaatakowana nożem przez mężczyznę. Obecnie teza ta jest sprawdzana, a wszczęta obława zakończyła się bez aresztowania.

Zakopane. Koniec obławy, mężczyzny nie zatrzymano. Policja sprawdza zgłoszenie

- Obecnie trwa weryfikacja szczegółów zgłoszenia. Sprawdzamy, czy do opisywanego zdarzenia doszło w opisany sposób - powiedział Interii rzecznik prasowy zakopiańskiej policji st.asp. Maciej Kasprzycki.

Policjant podkreślił jednak, że zgłoszenie było faktyczne. - Zdarzenie ugodzenia miało miejsce - powiedział, dodając, że uzgodnienia wymagają jego okoliczności.

- Analizowane są różne hipotezy - zaznaczył rzecznik KPP w Zakopanem.

Jak przekazał st.asp. Kasprzycki, decyzja o zakończeniu obławy zapadła w późnych godzinach w nocy z poniedziałku na wtorek, w toku podjętych przez policję dalszych czynności po zgłoszeniu.

Zobacz również:

Wypadek polskiego autokaru na Słowacji. Nie żyje kierowca
Świat

Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Słowacji. Nie żyje jedna osoba

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Kobieta zgłosiła ugodzenie nożem. Akcja w Zakopanem

    Według informacji przekazywanych w poniedziałek mieszkanka zakopiańskiej Olczy zgłosiła atak nożownika. W trakcie szarpaniny z nim kobieta miała zostać ugodzona w okolice brzucha.

    Rzecznika małopolskiej policji Anna Zbroja opisywała, że poszkodowana zdołała się oswobodzić i uciec do najbliższych zabudowań, gdzie poprosiła o pomoc. Wezwany zespół ratownictwa medycznego zabrał kobietę do szpitala.

    - Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, które rozpoczęły poszukiwania sprawcy - mówiła asp. Zbroja. Już w poniedziałek policja zwracała uwagę, że zgłoszenie będzie weryfikowane.

    Zobacz również:

    Policja zatrzymała 25-letniego obywatela Mołdawii (zdj. ilustracyjne)
    Lubelskie

    Podejrzana torba i rosyjskie dokumenty. Policja zatrzymała 25-latka w pociągu

    Agata Sucharska
    Agata Sucharska
    Polska broń atomowa. Bocheński skomentował stanowisko prezydentaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze