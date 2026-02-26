W skrócie W Dolinie Goryczkowej nastąpiła usterka silnika elektrycznego kolei linowej.

Pasażerowie zostali bezpiecznie zwiezieni do stacji dolnej w trybie zastępczym i otrzymali ciepłe napoje.

W akcji udział wzięli ratownicy TOPR, trwa usuwanie awarii oraz planowany jest odbiór techniczny po naprawie.

Do zdarzenia doszło w czwartek w Dolinie Goryczkowej w Tatrach Zachodnich. Akcję ratunkową przeprowadzono ze względu na usterkę silnika elektrycznego kolei linowej.

Akcja ratunkowa w Tatrach. Doszło do usterki kolejki linowej

- W związku z zaistniałą sytuacją wszyscy narciarze, którzy przebywali w tym czasie na krzesełkach, zostali bezpiecznie zwiezieni koleją do stacji dolnej w tzw. trybie zastępczym, który - zgodnie z procedurą - zawsze jest uruchamiany w takich sytuacjach - przekazała Interii Marta Grzywa z biura prasowego Polskich Kolei Linowych.

Przedstawicielka PKL poinformowała ponadto, że narciarze, którzy jechali wspomnianą kolejką "otrzymali ciepłe napoje przy stacji dolnej". - Trwają również prace serwisowe mające na celu usunięcie usterki silnika elektrycznego kolei - dodała.

Polskie Koleje Linowe zaznaczyły, że "po usunięciu usterki przeprowadzony zostanie odbiór techniczny kolei przez transportowy dozór techniczny". Wszystko po to, aby "ponownie udostępnić kolej dla narciarzy".

Awaria kolejki w Dolinie Goryczkowej. W akcji brali udział ratownicy TOPR

Marta Grzywa dodała, że "wszyscy narciarze, którzy zdecydowali się na zjazd nartostradą do Kuźnic, zostali wywiezieni nieodpłatnie koleją główną na Kasprowy Wierch, aby móc korzystać z trasy w Dolinie Gąsienicowej".

- Natomiast osoby, które zdecydowały się zakończyć jazdę na nartach i zwrócić skipass otrzymały pełen zwrot środków zgodnie z regulaminem - przekazała Interii przedstawicielka biura prasowego PKL.

Polskie Koleje Linowe przeprosiły ponadto wszystkich użytkowników kolejki za "zaistniałą sytuację i niedogodności wynikające z tej sytuacji".

Dodajmy, że w rozmowie z infolinią Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udało nam się również ustalić, że w akcji ratunkowej brali udział ratownicy TOPR.

Po czasie PAP udało się ustalić, że w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Ponadto PKL przekazały agencji, iż nie ma możliwości, aby wyciąg dziś ponownie ruszył.

