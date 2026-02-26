Ewakuacja kolejki linowej w Tatrach. Doszło do usterki, w akcji TOPR

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Aktualizacja

- Doszło do usterki silnika elektrycznego kolei linowej w Dolinie Goryczkowej - przekazała Interii Marta Grzywa z biura prasowego Polskich Kolei Linowych. W wyniku zdarzenia konieczne okazało się zwiezienie pasażerów do stacji dolnej w tzw. trybie zastępczym. Z informacji, do których dotarliśmy, wynika, że w akcji uczestniczyli ratownicy TOPR. Polskie Koleje Linowe zapewniły, że nikt nie ucierpiał.

Krzesła wyciągu narciarskiego unoszą się nad śnieżnym stokiem, na których siedzą ludzie w zimowych ubraniach, tło stanowią drzewa iglaste i pochmurne niebo.
Ewakuacja kolejki linowej w Tatrach. Doszło do usterki, w akcji TOPR (zdj. ilustracyjne)yulyafesik123RF/PICSEL

W skrócie

  • W Dolinie Goryczkowej nastąpiła usterka silnika elektrycznego kolei linowej.
  • Pasażerowie zostali bezpiecznie zwiezieni do stacji dolnej w trybie zastępczym i otrzymali ciepłe napoje.
  • W akcji udział wzięli ratownicy TOPR, trwa usuwanie awarii oraz planowany jest odbiór techniczny po naprawie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w czwartek w Dolinie Goryczkowej w Tatrach Zachodnich. Akcję ratunkową przeprowadzono ze względu na usterkę silnika elektrycznego kolei linowej.

Akcja ratunkowa w Tatrach. Doszło do usterki kolejki linowej

- W związku z zaistniałą sytuacją wszyscy narciarze, którzy przebywali w tym czasie na krzesełkach, zostali bezpiecznie zwiezieni koleją do stacji dolnej w tzw. trybie zastępczym, który - zgodnie z procedurą - zawsze jest uruchamiany w takich sytuacjach - przekazała Interii Marta Grzywa z biura prasowego Polskich Kolei Linowych.

Przedstawicielka PKL poinformowała ponadto, że narciarze, którzy jechali wspomnianą kolejką "otrzymali ciepłe napoje przy stacji dolnej". - Trwają również prace serwisowe mające na celu usunięcie usterki silnika elektrycznego kolei - dodała.

Zobacz również:

Akcja ratunkowa w słowackich tatrach. Zginęło dwóch Polaków. Zdjęcie ilustracyjne
Świat

Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje dwóch Polaków

Marta Stępień
Marta Stępień

    Polskie Koleje Linowe zaznaczyły, że "po usunięciu usterki przeprowadzony zostanie odbiór techniczny kolei przez transportowy dozór techniczny". Wszystko po to, aby "ponownie udostępnić kolej dla narciarzy".

    Awaria kolejki w Dolinie Goryczkowej. W akcji brali udział ratownicy TOPR

    Marta Grzywa dodała, że "wszyscy narciarze, którzy zdecydowali się na zjazd nartostradą do Kuźnic, zostali wywiezieni nieodpłatnie koleją główną na Kasprowy Wierch, aby móc korzystać z trasy w Dolinie Gąsienicowej".

    - Natomiast osoby, które zdecydowały się zakończyć jazdę na nartach i zwrócić skipass otrzymały pełen zwrot środków zgodnie z regulaminem - przekazała Interii przedstawicielka biura prasowego PKL.

    Polskie Koleje Linowe przeprosiły ponadto wszystkich użytkowników kolejki za "zaistniałą sytuację i niedogodności wynikające z tej sytuacji".

    Dodajmy, że w rozmowie z infolinią Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udało nam się również ustalić, że w akcji ratunkowej brali udział ratownicy TOPR.

    Po czasie PAP udało się ustalić, że w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Ponadto PKL przekazały agencji, iż nie ma możliwości, aby wyciąg dziś ponownie ruszył.

    Zobacz również:

    Dwie zbrodnie w Opolskiem. Znaleziono cztery ciała
    Opolskie

    Dwie makabryczne zbrodnie w Opolskiem. Znaleziono cztery ciała

    Maria Kosiarz
    Maria Kosiarz
    "Wydarzenia": 17-latek pomagał kobiecie wysiąść z pociągu. Chwilę później doszło do tragediiPolsat News

    Najnowsze