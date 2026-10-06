Enigmatyczna wypowiedź odwołanego proboszcza. "W odpowiednim czasie"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

- W odpowiednim czasie wszystko będzie jasne - tak ksiądz Józef Zborek skomentował swoje odwołanie z funkcji proboszcza parafii w Grojcu w Małopolsce. Duchowny został odwołany przez biskupa Romana Pindela w związku z popełnieniem przez niego "poważnego przestępstwa kanonicznego".

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Biskup Roman Pindel przemawia do mieszkańców Grojca; obok stoją funkcjonariusze i zgromadzeni ludzie.
Biskup Roman Pindel przemawia podczas spotkania z mieszkańcami parafii w GrojcuJarek PraszkiewiczPAP

W skrócie

  • Ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza parafii w Grojcu w Małopolsce przez biskupa Romana Pindela z powodu poważnego przestępstwa kanonicznego.
  • Duchowny nie ujawnił szczegółowych powodów swojego odwołania i odesłał pytających do komunikatu biskupa.
  • Decyzja o odwołaniu wywołała protesty części wiernych w Grojcu, podczas których doszło do interwencji policji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Z odwołanym księdzem udało się skontaktować stacji TVN24. Duchowny został zapytany o okoliczności jego odwołania z funkcji proboszcza parafii w Grojcu. - Nie mogę nic powiedzieć, a po drugie w odpowiednim czasie wszystko będzie jasne - stwierdził.

Zobacz również:

Ksiądz Józef Zborek odwołany. Biskup Pindel ujawnia nowe informacje
Małopolskie

Wielka awantura w parafii w Grojcu. Biskup ujawnia w sprawie proboszcza

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Ksiądz Józef Zborek zaprzeczył, by otrzymał od biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla zakaz wypowiedzi. Stwierdził jednak, że nie chce rozmawiać na ten temat. Nie chciał również ujawnić jakie zarzuty doprowadziły do jego odwołania i odesłał w tej sprawie do komunikatu biskupa. Jednocześnie zaznaczył, że być może w przyszłości zdecyduje się zabrać głos w tej sprawie.

Odwołanie proboszcza w Małopolsce. Doszło do przepychanek wiernych z biskupem

Ks. Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w Grojcu w Małopolsce po 30 latach spędzonych w parafii. Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel wydał oświadczenie, w którym poinformował, że decyzja zapadła w związku z "bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji".

- Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne. Przyjął decyzję Trybunału, Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii - poinformował biskup, jednak odmówił podania szczegółów sprawy.

Wcześniej ks. Zborek odwołał się od decyzji biskupa. Sprawa trafiła do Watykanu, jednak dykasteria ds. duchowieństwa utrzymała pierwotną decyzję w mocy. Rozstrzygnięcie zaakceptował również Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej.

W niedzielę parafię w Grojcu odwiedził biskup Roman Pindel, który spotkał się m.in. z radą parafialną. Po wyjściu z kościoła biskup miał być wyzywany i szarpany przez wiernych, którzy protestowali przeciwko odwołaniu proboszcza. Na miejscu musiała interweniować policja.

Zobacz również:

Grojec. Awantura pod kościołem. Biskup Roman Pindel w asyście policji
Małopolskie

Awantura przed kościołem, biskup w eskorcie policji. "Agresywny tłum"

Dorota Hilger
Dorota Hilger


"Polityczny WF": Powiedział wprost o drogim paliwie. "Nie możemy być niewolnikami"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze